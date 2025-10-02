Son Mühür- Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için 46 ülkeden 497 aktivistin Gazze yolculuğu İsrail engeline takıldı.

Aralarında 28 Türk'ün de bulunduğu onlarca aktivisti gözaltına alan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesi sürüyor.



Filo içinde yer alan Mikeno gemisinin İsrail ablukasını kırarak Gazze karasularına ulaştığı öğrenildi.



İkinci dalga filo yola çıktı...



Gazze'de yaşanan ablukayı kırmaya yönelik ikinci dalga filonun İtalya'dan yola çıktığı öğrenildi.

Küresel Sumud Filosu'na katılmak için gittiği Tunus'tan ger dönmek zorunda kalan Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Otranto limanından ''Özgürlük Filosu İkinci Dalga Filo olarak yola çıktı'' bilgisini paylaştı.



Ün, ''10 öncü teknemiz 56 aktivisti ile yolda.

Amiral gemimiz Vicdan’da 26 ülkeden hemen tamamını doktorların ve medya mensuplarının oluşturduğu 92 kişiyiz.

Devletler görevini yerine getirene,

Filistin Özgür olana,

Gazze nefes alana kadar,

yeni dalga filolar yola çıkmaya, insanlığın vicdanını taşımaya devam edecek.'' mesajı verdi.