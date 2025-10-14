Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kira krizine karşı kapsamlı bir adım atılacağını duyurdu. TOKİ aracılığıyla 500 bin sosyal konutun inşa edileceğini belirten Erdoğan, dar gelirli vatandaşlara yönelik ucuz kiralama döneminin başlayacağını açıkladı.

Ucuz kiralama dönemi başlıyor

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı’nda konuşan Erdoğan, yüksek kira artışları ve konut fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı yeni bir sistemin devreye alınacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, “Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacağız. Özellikle dar gelirli ailelerimiz bu uygulamayla rahat bir nefes alacak” ifadelerini kullandı.

TOKİ’den 500 bin yeni sosyal konut

Erdoğan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla 500 bin yeni sosyal konut yapılacağını duyurdu. Bu konutların hem satış hem de kiralama modelleriyle vatandaşlara sunulacağını belirten Erdoğan, “Vatandaşın sömürülmesine izin vermeyeceğiz. Uygun maliyetli ve erişilebilir konut üretimiyle kiralarda spekülasyon dönemini sona erdireceğiz” dedi.

“Mali disiplinden taviz yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi politikalarına ilişkin de mesajlar verdi. Mali disiplinden ödün verilmediğini vurgulayan Erdoğan, “Ekonomide istikrarı koruyarak enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilerliyoruz. Batılı ülkeler dahi enflasyonu tam anlamıyla kontrol altına alamamışken, Türkiye bu süreçte ciddi mesafe kat etti” değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyon ve fiyat istikrarı mesajı

Konuşmasında küresel ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, dünyada enflasyonun hâlâ ciddi bir tehdit unsuru olduğunu belirtti. “Batılı ülkeler dahil, enflasyonun endişe kaynağı olmaktan çıktığını söyleyemeyiz. Ancak biz, üretim ve istihdam odaklı ekonomi politikalarımızla bu baskıyı azaltıyoruz” ifadelerini kullandı.

Amaç: Dar gelirliyi korumak

Erdoğan’ın duyurduğu “ucuz kiralama” modeli, özellikle büyükşehirlerde kira artışlarıyla mücadele eden vatandaşlar için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje kapsamında TOKİ’nin yeni konutlarının bir bölümü satışa değil, düşük gelirli ailelere uzun vadeli kiralama yoluyla tahsis edilecek.