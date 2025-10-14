Doğu Afrika ülkesi Madagaskar, Devlet Başkanı Andry Rajoelina’nın ülkeyi terk etmesiyle başlayan siyasi çalkantının ardından tam anlamıyla bir yönetim krizine sürüklendi. Ülkede ordu yönetime el koyduğunu duyurdu.

Meclis feshedildi, azil süreci başlatıldı

Başkent Antananarivo sokaklarında günlerdir süren gösteriler, devlet yönetimini çıkmaza soktu. Başkan Rajoelina, yaptığı son açıklamada Ulusal Meclis’i feshettiğini duyurdu. Bu hamlenin ardından milletvekilleri, Rajoelina’yı “görevi terk etmekle” suçlayarak azil süreci başlattı. Yapılan oylama sonucunda Devlet Başkanı’nın görevden alınmasına karar verildi. Rajoelina’nın partisi IRMAR milletvekilleri de azil kararına destek verdi.

Ordu: “İktidarı ele geçirdik”

Kriz derinleşirken, Madagaskar Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı elit birlik CAPSAT, ulusal radyodan yaptığı açıklamayla yönetime el koyduğunu ilan etti. Birliğin lideri Albay Michael Randrianirina, “İktidarı ele geçirdik” sözleriyle darbe kararını kamuoyuna duyurdu. Randrianirina, ordunun Ulusal Meclis dışındaki tüm kurumları feshettiğini açıkladı.

Rajoelina: “Hayatımı korumak için güvenli bir yer buldum”

51 yaşındaki Andry Rajoelina, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkede olmadığını ima eden ifadeler kullandı. “Hayatımı korumak için güvenli bir yer bulmak zorunda kaldım. Ancak çözüm aramaktan asla vazgeçmeyeceğim.” dedi.

Reuters’a konuşan askeri kaynaklar, Rajoelina’nın Fransız askeri uçağıyla ülkeyi terk ettiğini belirtti.

Sokaklarda protestolar sürüyor

Madagaskar’da Eylül ayında su ve elektrik kesintilerine karşı başlayan protestolar, kısa sürede yolsuzluk ve kötü yönetime tepkiye dönüştü. Özellikle gençlerin öncülük ettiği eylemlerde, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda en az 22 kişi hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz hafta CAPSAT, “Göstericilere ateş açmayı reddediyoruz” açıklamasıyla hükümete karşı tavır almıştı. Bu gelişme, ordunun saf değiştirmesinin ilk sinyali olarak yorumlanmıştı.

Yeni genelkurmay başkanı atandı

Ordu içindeki bölünmenin ardından General Demosthene Pikulas, yeni Genelkurmay Başkanı olarak göreve getirildi. Ayrıca Senato, anayasaya göre devlet başkanının yokluğunda görevi devralan Senato Başkanı’nı görevden alarak yerine Jean Andre Ndremanjary’i atadı.

Başkanlık ofisi: “Yasadışı darbe girişimi”

Rajoelina’nın ofisinden yapılan açıklamada, ordunun “yasadışı şekilde iktidarı ele geçirme girişimi başlattığı” belirtilerek, “Durum son derece ciddi. Ülkenin tüm güçlerini anayasal düzeni savunmaya çağırıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Rajoelina’nın darbe geçmişi

Andry Rajoelina, 2009 yılında ordunun desteğiyle dönemin Devlet Başkanı Marc Ravalomanana’yı devirerek iktidara gelmişti. O dönem 34 yaşında olan Rajoelina, Afrika’nın en genç lideri unvanını kazanmış ve 4 yıl boyunca görevde kalmıştı. 2018 ve 2023 seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Rajoelina, şimdi ikinci kez bir askeri müdahalenin merkezinde yer alıyor.