Son Mühür / Buca Belediyesi’nde ‘maaş ve ödeme’ tartışmaları devam ediyor. Son olarak Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Veli Balyemez, ödemeler üzerinden Buca Belediye Başkan Yardımcısı Medet Çakar’a yönelik eleştirilerde bulundu. “Buca Belediye Başkan Yardımcılığına getirilen Medet Çakar’dan yeni hikayeler…” mesajıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Balyemez, kent çalışanlarının ödemelerinin aksatıldığını ve önceliğin emekçiler yerine şirketlere verildiğini öne sürdü. Balyemez, “Sen buraya çözümün parçası olmak için geldin. Çözümsüzlüğü dayatmaya devam ediyorsun” diyerek Çakar'a tepki gösterdi.

“Ödeme öncelikleri diye bir şey var”

Süreçle ilgili Buca Belediyesi iştiraklerinden Üzüm Kent çalışanlarından telefon aldığını aktaran Balyemez, “Buca Belediye Başkan Yardımcısı Medet Efendi bizim kent emekçilerine aynen şunu söylüyormuş: ‘Bizim kentte müdür atanmadığı için ben sizin ödemelerinizi yapamıyorum. Bunu hakimlere, savcılara sordum.’ Medet Efendi, sen hakimlere, savcılara da sordun mu? Ödeme öncelikleri diye bir şey var. Önce işçi ödenecek, sonra şirketler ödenecek. Ama sen geldin geleli bu belediyede aynı işler devam ediyor, daha da hızlandı. Önce şirketleri ödüyorsun, emekçiye para kalmıyor. Normal çalışanların maaşlarını bile eksik yatırıyorsun” dedi.

“Sen buraya çözümün parçası olmak için geldin. Çözümsüzlüğü dayatmaya devam ediyorsun” sözleriyle devam eden Balyemez, “Geldiğin yere bence geri git. Benden sana bir tavsiye. Takdiri yüce kamuoyuna bırakıyorum” diye konuştu.

Solak ve Arslan döneminde Çiğli’deydi

Medet Çakar Çiğli eski belediye başkanlarından Metin Solak ve Hasan Arslan dönemlerinde de başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü. Çakar, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız döneminde ise görevden alınmıştı.