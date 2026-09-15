Son Mühür / Yağmur Daştan – Buca Belediyesi’nde çalışan memurların 4 aydır ödenmediğini belirttiği geriye dönük Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacakları ve belediye iştiraki şirketlerde yaşanan sorunlar giderek büyüyor. Belediye başkanı Görkem Duman’ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçiminde Hüseyin Benzer göreve gelmişti. Yaşanan sürecin ardından ilçedeki idari ve mali sorunlar gündeme gelmeye devam ederken AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır Buca’daki son duruma ilişkin dikkatleri çeken mesajlar verdi.

“Sorunlar çözülecek gibi durmuyor”

Buca Belediyesi’nde uzun süredir belirsizliğin hakim olduğunu belirterek açıklamalarına başlayan Sağır, “Personellerin geçmişte olduğu gibi yine maaş almakta zorlandıklarına şahit oluyoruz. Buca'nın problemleri artık kronik hale geldi. Bu problemlerin çözümü hususunda da açıkçası net ve şeffaf adımların atılması gerekiyor. Birçok kriz var ve bunlar artık sürekli artıyor. Açıkçası çözülecek gibi de durmuyor. Biz yine hem orada çalışan işçi ve memur arkadaşlarımıza destek olmak adına adım atacağımızı, bize bir konu geldiği zaman çözüm tarafında olacağımızı ifade ediyoruz” dedi.

“Başkan vekili seçiminde de anlattık”

Buca Belediyesi’nde yapısal bir değişikliğe ihtiyaç olduğunun altını çizen Sağır, “Bu yapısal değişiklik olmadığı için baştaki kişilerin değişmesinin çok bir anlam ifade etmiyor. Biz aslında bu başkan vekili seçim sürecinde de durumu kamuoyuyla da bu şekilde paylaştık. Ama tabii takdir edersiniz ki bu bir halk seçimi değildi, başkan vekili seçimi meclis içerisindeki bir durumdu. En nihayetinde yapı aynı. O yüzden çözüm tarafında da geçmiş dönemlerde olduğu gibi pek bir adım atılmıyor. Kişiler değişiyor, problem büyüyor” ifadelerini kullandı.

“Siyasi parti temsilcisi gibi çalışıyorlar”

İlçede problemlerin çözümü için bütün kadroların yeniden değerlendirilmesi ve suistimale açık alanların kapanması gerektiğini de belirten Sağır, “Bazı bürokratlar siyasi parti temsilcisi şeklinde çalışıyor ve burada tamamen siyasi propaganda yapmak üzerine iş ve işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Şirketlerde de benzer bir durum var. O yüzden çok da bir çözüm yolunda adım atılamıyor. Geçmişten gelen problemler artarak aynı bir kar topu gibi büyüyor” dedi.

“Önümüzdeki sürece hazırız”

Yaşananlara Bucalılar’ın da tepki gösterdiğini söyleyen Sağır, “Partimize, bizlere karşı ciddi bir teveccüh var. Buca'nın 47 mahallesi var, bu 47 mahallesinde de ciddi bir teveccüh görüyoruz. Ve artık 7'den 70'e taraflı tarafsız herkes şunu söylüyor: "Değişim şart. Biz artık AK Parti gelsin istiyoruz." Vatandaşımızın yoğun bir şekilde böyle bir geri dönüşü var. Açıkçası sonraki seçim sürecinde inşallah AK Parti iktidarıyla Buca Belediyesi taçlanacak ve olumlu yönde bir başlangıç, güçlü bir ivmeyle devam edecek. Gece gündüz demeden mahalle ziyaretlerimiz, teşkilat buluşmalarımız devam ediyor. Ve biz de önümüzdeki sürece hazırlanıyoruz. Hatta şimdiden hazır olduğumuzu dahi söyleyebiliriz” diye konuştu.