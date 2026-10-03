Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in Foça ve Çiğli Belediye Başkanları’nın partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılmasından sonra gözler diğer belediye başkanlarına da çevrilmiş durumda. Karabağlar Belediyesi’nin gerçekleşen Meclis toplantısında Belediye Başkanı Helil Kınay’ın AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddialar gündeme gelmişti. CHP’li meclis üyeleri, “Ardından CHP’ye etmediğiniz laf kalmadı. Görünen o ki yakın bir gelecekte AK Parti’ye geçme girişimleriniz olumlu sonuçlanırsa bu kez YENİ Parti’ye yönelik konuşmalarınızı dinleyeceğiz” ifadeleri kullanmıştı.

Kınay ise iddialara cevap olarak, “ Lüzumsuz ve gereksiz sorulara cevap vermeyi gerek duymuyorum” demişti. Belediye Başkanı Helil Kınay, bugün partisinin ilçe başkanlığı kongresine katıldı. Kınay, kongrede yaptığı konuşmada AK Parti iddialarına doğrudan yanıt vermese de, 'Ben bu örgütün üyesi olmaktan her zaman gurur duydum, duymaya da devam edeceğim' ifadeleri kullanması dikkat çekti.

"Sizlerle beraber bu günden yarına aynı inancı yürüteceğimizi biliyorum"

Kongre öncesi konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “ Aslında hepimiz biliyoruz ki herkesin ilçe başkanı, yönetim kurulu üyesi, belediye başkanı olduğunu; isimler değişse de herkesin aynı yolun yolcusuyuz. Dünden beri Soma’daki kaybettiğimiz canlar var. Vefat eden babanın küçücük oğlunun tabutun başında dik durması, polis memurunun bir kurşunla hayatından alınması aklımdan çıkmıyor. Yalanlar dolanlar, yokluk yoksulluk, ihanet var. Karabağlar’da çadır kuruyoruz. 36 mahalle buluşmasında 15 binden vatandaşımızla buluşmuşuz. Dertler hep aynı, yoksulluk, dert, okul çantasına kitap silgi kalem koyamayan aileler var. İş arayanalar var, nefes alamayanlar var. Bu kadar yokluğun içerisinde bu yolun sonunda değişim için, bu ülkede unutulanlar için, Mustafa Kemal Atatürk’ün bir avuç insanla tüm ihanetlere rağmen Anadolu’dan başlattığı mücadele sonucunda biz bu kürsüde konuşabiliyoruz. Bizim derdimiz bu ülkenin adalet, yoksulluk mücadelesi. Bu herkesin derdi olması lazım zaten. Dünü değiştirme şansımız yok ama yarını inşa etme şansımız var. Sizlerle beraber bu günden yarına aynı inancı yürüteceğimizi biliyorum. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugünden sonra da görev alan herkesin tek başına değil, hep beraber; bu görev hepimizin görevi, bu yolculuk dün tabut başında ağlayan çocuğun, işini emeğini kaybeden kadını ile erkeği ile herkesin yolculuğu. Tüm emeklilerin, yaşlıların yolculuğu. Biz yürümeye devam edeceğiz. Ben bu örgütün üyesi olmaktan her zaman gurur duydum, duymaya da devam edeceğim” dedi.