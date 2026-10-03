Son Mühür/ Emine Kulak- YENİ Parti İzmir’de kongre süreci devam ediyor. Birçok ilçede gerçekleştirilen kongrelerin yanı sıra YENİ Parti Karabağlar İlçe Başkanlığı da 1’inci olağan kongresini Kibar Mahallesi’ndeki belediye hizmet binasında gerçekleştiriyor.

Ön seçimden tek aday olarak çıkan İlçe Başkan Adayı Volkan Gürboğa, bugün delegelerin oylarına sunulacak. Gürboğa’nın, yapılacak oylamanın ardından ilçe başkanlığındaki güven tazelemesi bekleniyor. Kongrede yaklaşık 350-400 delegenin oy kullanması bekleniyor. Kongrenin divan başkanlığını, İl Başkan Yardımcısı Orhan Polat üstlendi. Kongreye İlçe Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay da katıldı.

Polat: Yeni seçim sistemini denedik ve sonucu hayırlı oldu

Divan Başkanı Orhan Polat, kongre öncesi yapılan konuşmada, “Bizler Karabağlar ’da oturan ve partimize anlayışa hizmet eden partiyiz. İlçe Başkanlığı’nda aldığım görevi tekrar devam ettiren, güven tazeleyen ilçe başkanımızı tebrik eder başarılarını dilerdim. Yeni bir seçim sistemi denedik ve bütün ilçelerimizde hayırlı olduğunu gördük. Delege sistemini artık geride bıraktık. Doğrudan üyeyi esas alan sisteme geçtik” dedi.

Gürboğa: Bugün sizden şahsım adıma bir oy istemiyorum, Karabağlar için destek

YENİ Parti Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, “ Bugün Karabağlar’da birlikte çıktığımız yolun yeni kapısını açıyoruz. Bu parti, ilçe başkanlığı bir kişisin değil örgütün olacak. Ben de bugün iradeye sahip duyan yönetim anlayışı ile çıkıyorum. Yönetim listesi herkesi, her anlamda kucaklayan, her anlamda farklı anlayışı buluşturan bir yönetim listesi olacaktır. Esnafın kapısını çalacağımız, gençleri dinleyeceğiz. Muhtarlarımızla, sivil toplum kuruşları ile yan yana omuz omuza olacağız. Üyelerimizi sadece seçim zamanı hatırlamayacağız onları karar mekanizmasında aktif tutacağız. Bugün sizden şahsım adıma bir oy istemiyoruz. Örgüt, parti, Karabağlar için destek istiyoruz. Bizim kavgamız birbirimizle değil AK Parti iktidarı ile olacak. Ben inanıyorum ki birbirimize güvenirsek, omuz omuza verirsek çok daha iyi işler çıkaracağız. Bu yol, mücadele hepimizin” dedi.