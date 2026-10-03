Son Mühür / Yağmur Daştan - Karabağlar Belediyesi’nin 2027 yılı bütçesine ilişkin hazırlıkları tamamlandı. Belediyenin 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nda toplam 7 milyar TL’lik bir bütçe öngörüldü. Bütçenin gider tarafında mal ve hizmet alımları için ayrılan yüksek tutar göze çarparken, faiz giderlerinde önümüzdeki yıllara ilişkin artış öngörülmesi de bütçe tasarısına yansıdı. 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin gerçekleşme rakamlarında bazı yatırım ve sosyal hizmet kalemlerinde beklenen harcamaların yapılmadığı görüldü.

2027 bütçesinde 539 milyon 582 bin TL yedek ödenek

Karabağlar Belediyesi’nin 2027 yılı için hazırladığı bütçe tasarısında 539 milyon 582 bin TL yedek ödenek ayrılması planlandı. Tasarıda belediyenin faiz giderlerine ilişkin rakamlar da yer aldı. 2025 yılında gerçekleşen diğer iç borç faiz giderleri 161,4 milyon TL oldu. 2026 yılı başlangıç ödeneğinde bu rakam 165 milyon TL olarak belirlendi.

2027 yılı için hazırlanan teklifte ise diğer iç borç faiz giderlerinin 250 milyon TL olması öngörüldü. Faiz giderlerinin 2028 yılında 312,5 milyon TL’ye, 2029 yılında ise 375 milyon TL’ye ulaşacağı tahmin edildi.

Mal ve hizmet alımlarına 3 milyar 910 milyon TL

Karabağlar Belediyesi’nin 2027 bütçesinde en yüksek gider kalemlerinden biri mal ve hizmet alımları oldu. Bu kalem için toplam 3 milyar 910 milyon TL ödenek ayrılması teklif edildi. Sermaye Giderleri için öngörülen tutar ise 799 milyon 702 bin TL olarak belirlendi.

Mal ve hizmet alımlarındaki dağılımda Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı kalemler öne gözden kaçmadı. Katı Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Uygulaması kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları için 2027 yılında 1 milyar 609 bin TL ödenek ayrılması teklif edildi.

Personel giderleri 1 milyar 284 milyon TL’yi geçti

Belediyenin personel ve sosyal güvenlik kurumları giderlerinin toplamı 1 milyar 284 milyon 535 bin 500 TL olarak hesaplandı. Sermaye giderleri için ayrılması teklif edilen tutar ise 799 milyon 794 bin TL oldu. Karabağlar Belediyesi bünyesinde 474 memur, 118 kadrolu işçi ve 57 geçici işçi görev yaptığı; hizmet alımı yöntemiyle çalışan personel sayısı ise 905 olarak belirtildi.

2026’nın ilk yarısında bazı yatırım kalemlerinde gerçekleşme olmadı

Tasarıda yer alan 2026 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri de dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü için 2026 yılında 92,2 milyon TL sermaye ödeneği ayrıldı. İlk 6 aylık dönemde bu tutarın 20,9 milyon TL’si kullanıldı.

Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Sağlık İşleri ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlükleri’nde ise sermaye giderlerinde ilk 6 aylık dönemde herhangi bir gerçekleşme olmadı. Buna karşılık rutin bakım çalışmaları, malzeme ve personel alımlarına yönelik mal ve hizmet alım giderlerinde yüksek oranlarda gerçekleşme kaydedildi.

Bütçenin sosyal hizmetler bölümünde de dikkat çeken rakamlar yer aldı. Dezavantajlı kesimin yüksek olduğu Karabağlar’da, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından dezavantajlı grupların kent faaliyetleri ile belediye hizmetlerine erişimini artırmaya ve yaşlıların toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamaya yönelik yerel yönetim hizmetleri için ayrılan ödeneklerde 2025 yılı gerçekleşmesi tasarıya ‘sıfır’ olarak yazıldı. Aynı kalemde 2026 yılının ilk yarısında da gerçekleşme sıfır seviyesinde kaldı.

2027 yılı için ise söz konusu hizmetlere 600 bin TL ödenek teklif edildi.

Bütçenin yüzde 81’i ‘Diğer Gelirler’den!

Karabağlar Belediyesi’nin 2027 yılı için hazırladığı bütçede gelir tahminleri de belli oldu. İller Bankası ve vergi paylarını kapsayan “Diğer Gelirler” kaleminden toplam öngörülen bütçenin yüzde 81’ine denk gelen 5 milyar 670 milyon TL gelir elde edilmesi planlandı.

Belediyenin doğrudan toplaması planlanan bina, arsa ve çevre temizlik gibi gelirlerin yer aldığı “Vergi Gelirleri” kaleminde ise 1 milyar 96 milyon TL tahmin edildi. Gayrimenkul ve mülk satışlarından elde edilmesi öngörülen gelirler için ise 62,3 milyon TL hesaplandı. Bu tutar bütçede “Sermaye Gelirleri” başlığı altında yer aldı.

Karabağlar Belediyesi’nin 2027 Mali Yılı Bütçe Tasarısı’nın 12 Ekim Salı günü saat 10.00’da yapılması planlanan ekim ayı ikinci olağan meclis birleşiminde görüşülmesi planlanıyor.