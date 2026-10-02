Son Mühür / Yağmur Daştan - Karabağlar Belediyesi ekim ayı birinci olağan meclis birleşiminde ‘şeffaflık’ tartışmaları damgasını vurdu. YENİ Partili meclis üyesi Ömer Ökten’in Esentepe’de inşaatların bir sene gecikmesini eleştirmesine AK Parti’den tepki geldi. AK Partili meclis üyesi Fırat Eroğlu, “İl Başkanımız sizin sokağa attığınız kişiyi, 80 yaşındaki kadını evine soktu” diyerek YENİ Partili Ökten’i kınadı.

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan YENİ Partili Ökten, “AK Partililer geldi, bizden daha çok ilgili. Yasa gereği elektrik su kesilmiş. Bundan dolayı inşaat kesildi. 15-20 kişi yüzünden inşaatlar bir yıl gecikti” dedi.

“İl Başkanımız sizin sokağa attığınız kişiyi evine soktu”

“Bu arada hani kimin AK Partili, kimin AK Partili olmadığı, kimin siyasi görüşünün ne olduğu bizim için önemli değil. Biz bir iş doğru mu, yanlış mı; onu değerlendiririz. Kamu yararını değerlendiririz ve bunun arkasında dururuz, doğrusu. Kendisi değişim peşinde olduğunu beyan etti bize ve bizim İl Başkanımız hakkında söylemlerde bulundu. İl Başkanımız, kendisinin beyanatına göre sokak hakkındaki, diyaliz makinesine bağlı 80 yaşındaki insanın elektriğini bağlattığı için suçluymuş. Böyle bir beyanda bulundu. İl Başkanımız hakkında konuştuğunuz için söyleyeyim; İl Başkanımız sizin sokağa attığınız kişiyi, 80 yaşındaki kadını evine soktu. Siz de bir 'Sağ ol' diyeceğinize bir de şikayet ediyorsunuz burada. Yani biraz utanma duygularını gittikçe kaybediyor bazı insanlar. Bazılarında hiç yoktu biliyoruz ama bazıları da evet, yavaş yavaş kaybediyor. Yani elinizi vicdanınıza koyun, 80 yaşındaki insan sokağa atılıyor ve diyaliz hastası ve siz diyorsunuz ki: Onun elektriği bağlandı da bir şey oldu da inşaatın süresi uzatılıyor” İfadelerini kullandı.

Meclis’te Başkan Helil Kınay’a yapılan ‘şeffaflık’ çıkışını da değinen Eroğlu, “Birtakım konuşmalar oldu. Sizinle ilgili iddia olunan konuşmalar oldu. 'Şeffaflık' denildi... Ben geçenlerde bir toplantıda Türk Dil Kurumu (TDK) 'Şeffaflık' kelimesinin anlamını 'Emine Helil Kınay Hanım olarak değiştirsek mi?' diye bir toplantı yapmış. Kendisinin şeffaflık kelimesini 2,5 yıldır görüyoruz. İşte şirketlerdeki adreslerini görüyoruz, her şeydeki olan yaklaşımını görüyoruz, o vaktini görüyoruz. O yüzden hani şeffaflık kelimesini kullanırken dikkat etmek lazım. Yani çünkü çok uzak olunca bazı kişiler kelimelere anlamayabilir kelimenin anlamını” dedi.

MHP’den ‘Bahçeli’ mesajı: Ayırmadan, ayrıştırmadan…

Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan MHP Grup Başkan Vekili Uğur Durmaz da "Önümüzde 2,5 yıllık bir zaman dilimi daha var. Buna göre, yine Karabağlar'la alakalı sadece Karabağlar'ı düşündüğümüz, Karabağlar'a hizmet edebileceğimiz bir süreci daha tanzim edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin bizlere vermiş olduğu talimat ile ayırmadan, ayrıştırmadan herkes için, herkese göre belediyecilik anlayışını kendimize misyon bilerek bu 2,5 yıllık zamanı en iyi şekilde Karabağlar için değerlendireceğimizi buradan bildiririm” ifadelerini kullandı.

Başkan Kınay’dan AK Parti iddialarına yanıt!

Toplantının sonunda söz alan Başkan Kınay da eleştirilere yanıt verdi. “Bizim şeffaflık konusunda yaptığımız çalışmaları Karabağlar halkı değerlendirir” mesajı veren Başkan Kınay, “Hiçbir şey yapmadınız, hizmet etmediniz denilen noktada yapılan toplantılara katılmayanlar, sahada olmayanlar raporlardan okusun. Ben de bu mecliste her türlü soru ve eleştirinin meclis kurallarına saygı ve sevgi çerçevesinde olmasını savunan birisiyim. Tüm değerlendirmelerde Karabağlar halkı, yaptığımız tesisleri kullananlar, hizmetlerimizi kullananlar değerlendirmeyi yapar. Tabii eksiklerimiz var. Hepimiz Karabağlar’ın bir an önce sağlıklı koşullarda olması gerektiğini düşünüyoruz. Şeffaflıkla ilgili sıkıntımız olmadığını herkes öğrenmiştir. Karabağlar Belediye Başkanı olarak hayata bakışım da durduğum yer de bellidir. Sorduğunuz soruyu usulüyle yaptığınızda gerekli cevabı veririz. Ben YENİ Parti ile durmaya devam ediyorum. Duruşumuz nettir” diye konuştu.

Karabağlar'da Meclis aritmetiği değişti!

Karabağlar'da YENİ Partili meclis üyesi Murat Özmen, partisinden istifa ederek yoluna bağımsız ilerleyeceğini duyurdu. Yeni gelişmeyle birlikte Karabağlar Belediyesi’nin meclis aritmetiği şöyle: 5 YENİ Parti, 15 Cumhur İttifakı, 5 CHP, 2 bağımsız.