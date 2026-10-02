Son Mühür / Yağmur Daştan - Karabağlar Belediyesi ekim ayı birinci olağan meclis birleşimi Başkan Helil Kınay’ın yönetiminde gerçekleşti. Toplantıda, Başkan Kınay’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları mecliste gerilime yol açtı.

“Açıklamanız var mı?”

İzmir’de bir süredir Başkan Kınay’ın AK Parti’ye geçeceği iddiaları kulislere yansımıştı. Başkan Kınay’ın AK Parti’den bazı isimlerle temas kurduğu ve olası bir parti değişikliği için aracı isimlerden destek istediği öne sürülürken; konuyu CHP’li meclis üyesi Ekim Ulaş Büyükdağ bir kez de meclis gündemine getirdi. Büyükdağ, “Karabağlar hiç iyi haberlerle anılmıyor. Haberlerin konusu genelde kavga, yolsuzluk, usulsüzlük ve sevgili Uğantaş Aileniz oluyor. Yine böyle bir haber mi diye okumaya başladığımda bu sefer kendinizi de aşan bir haberde yer almışsınız. Geçtiğimiz aylarda oylarını aldığınız ve seçildiğiniz CHP’den istifa edip YENİ Parti’ye geçtiğiniz. Ardından CHP’ye etmediğiniz laf kalmadı. Görünen o ki yakın bir gelecekte AK Parti’ye geçme girişimleriniz olumlu sonuçlanırsa bu kez YENİ Parti’ye yönelik konuşmalarınızı dinleyeceğiz. Umarım bu konularla ilgili kamuoyunu tatmin edecek açıklamanız vardır” dedi.

“Neden tekzip yayınlamıyorsunuz?”

Büyükdağ’ın sorusu üzerine Kınay, “Bence meclis üyelerimiz meclisleri, çalışmaları ve kiminle çalıştığını iyi takip edebilirler. Lüzumsuz ve gereksiz sorulara cevap vermeyi gerek duymuyorum” dedi.

Büyükdağ’ın “Tekzip yayınlayın neden yayınlamıyorsunuz?” çıkışı üzerine Başkan Kınay, “Siz de şovunuzu dışarıda yapabilirsiniz! Lüzumsuz gündemler ve lüzumsuz sorulara cevap vermiyorum” diye konuştu.