Son Mühür- ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunu üstlendiği popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster bu hafta gündeme dair çarpıcı bir soruya ev sahipliği yaptı. Yarışmada, Gazze’de yaşanan insani krizi hatırlatan soru izleyicilerin dikkatini çekti.

Yarışmada Gazze soruşturması

Yarışmacıya yöneltilen soru, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısında açıklanan UNICEF verilerine dayandırıldı: “Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de İsrail tarafından her gün hayatını kaybeden çocuk sayısı kaçtır?” Yarışmacı soruya doğru yanıt olarak “28” cevabını verdi.

Sunucudan alkışsız tepki

Doğru cevabın ardından Oktay Kaynarca, yarışma formatının aksine alkış istemeyerek izleyicilere önemli bir mesaj verdi. Kaynarca, “Bugün doğru cevap için alkış istemiyoruz” diyerek, söz konusu rakamın yalnızca resmi verileri yansıttığını vurguladı.

Sunucu ayrıca Gazze’deki saldırıları kınayarak, “Dünyanın farklı noktalarında protestolar düzenleniyor. Bu katliamın sorumlusu olan ülke, tarihsel olarak benzer bir soykırım deneyiminden geçmişti. Biz ise bu coğrafyada adeta bu meseleyi sahiplenen ülkelerden biriyiz” ifadelerini kullandı.

300 bin TL ile yarışmaya veda

Yarışmacı doğru cevabı vererek 300 bin TL ödül kazandı ve bu miktarla programdan ayrıldı.