Son Mühür - Apple’ın geçtiğimiz hafta tanıttığı ve sosyal medyada alay konusu olan “iPhone Pocket” adlı yeni aksesuar, beklenmedik şekilde büyük bir satış başarısı elde etti. ISSEY MIYAKE iş birliğiyle geliştirilen, iPhone taşımaya yarayan atkı formundaki bu ürün, hem Apple Store’larda hem de çevrim içi mağazada satış rekoru kırdı.

Ürün yok satıyor

İki farklı versiyonla satışa sunulan iPhone Pocket’ın fiyatı 149,95 ile 229,95 dolar arasında değişiyordu. Ürün tanıtıldığında sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve birçok kullanıcı tarafından “gereksiz bir yenilik” olarak değerlendirilmişti. Ancak satış rakamları, bu öngörünün aksini ortaya koydu. Yeniden stoklara gelecek mi? Apple, iPhone Pocket’ın sınırlı sayıda üretileceğini daha önce duyurmuştu. Bu nedenle, ürünün ilerleyen dönemde tekrar stoklara girip girmeyeceği şu aşamada belirsizliğini koruyor.