Son Mühür- CHP'deki parti içi iktidar kavgasında Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterenler Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı'ndaki toplantıda ilginç bir eyleme imza attı.

''CHP İstanbul Gaziosmanpaşa (GOP) İlçe Başkanlığı toplantısı bir skandala sahne oldu'' diyen gazeteci Barış Yarkadaş,

'CHP genel başkanlarının fotoğraflarının asılı olduğu duvarda bulunan Kılıçdaroğlu fotoğrafının üzerine “Kayyıma Hayır” yazısı asıldı.



Edindiğim bilgiye göre; toplantı sürerken bazı bazı partililer bu durumu fark etti ve “Bu alçaklığı, bu terbiyesizliği bu saygısızlığı kim yaptı?” diye tepki gösterdi.

Tepkilerin peş peşe artması üzerine GOP ilçe Başkanı “Biz de şimdi gördük. Yönetimle kesinlikle ilgisi yok” diyerek yazıyı indirtti.

Örgüt toplantısına katılan CHP’liler ise “Bunu yapan alçak bulunmalı ve hesabı sorulmalı” diyerek tepkilerini ortaya koydu'' diyerek kendisine ulaşan bilgileri paylaştı.



13 yıl genel başkanlık yaptı...



Parti içi iktidar mücadelesinde Kılıçdaroğlu'na verdiği açık destekle bilinen Yarkadaş,

''Toplantıya katılan ve fotoğrafları gönderen bir CHP’li ise şunu söyledi:

“Kemal Bey bizim 13 yıl genel başkanlığımızı yaptı. Hırsızlık ve yolsuzluğa karşı çıktığı için ona saldırıyorlar. İlçe yönetimi bu ahlaksız saldırıyla ilgisinin olmadığını söyledi.

Kemal Bey’e neden saldırdıklarını biliyoruz. Kimin karın ağrısı varsa o saldırıyor. Ama dün geceki örgüt toplantısında Kemal Bey’i itibarsızlaştıramsyacaklarını gösterdik.” dediğini duyurdu.