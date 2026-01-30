İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir operasyon, sosyal medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Aralarında tanınmış figürlerin de yer aldığı "Uyuşturucu" soruşturması çerçevesinde, sanal medyanın popüler isimlerinden biri olan Mika Raun Can emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Adli makamların titizlikle yürüttüğü bu süreç, sosyal medya fenomenlerinin yasal sorumluluklarını yeniden gündeme taşıdı.

Mika Raun Can hakkındaki suçlamaların detayları

Gözaltı kararına gerekçe gösterilen suçlamalar oldukça ağır maddelerden oluşuyor. Savcılık tarafından hazırlanan dosya kapsamında Mika Raun Can, sadece "kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla değil, aynı zamanda toplumsal barışı doğrudan etkileyen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla da karşı karşıya kaldı. Söz konusu soruşturmanın, dijital platformlardaki içeriklerin ve ünlü isimlerin yaşam tarzlarının mercek altına alındığı bir dizi operasyonun parçası olduğu belirtiliyor.

Soruşturmanın kapsamı genişliyor: Ünlü isimler mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bu hukuki süreç, yalnızca bir kişiyle sınırlı kalmıyor. Soruşturma dosyasında toplum tarafından yakından tanınan çok sayıda ismin yer aldığı bilgisi, operasyonun ciddiyetini artırıyor. Mika Raun Can’ın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, savcılığın ele geçirilen bulgular ve dijital veriler ışığında soruşturmayı derinleştirmesi bekleniyor. Kamuoyu, yargı sürecinin nasıl ilerleyeceğini ve diğer ünlü isimlerle ilgili yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağını merakla takip ediyor.