Geçen yıl aynı dönemde yüzde 30 olarak ölçülen doluluk oranı, bu yıl kuraklığın etkisiyle uzun yıllar ortalamasının oldukça altına geriledi. Barajdaki hızlı düşüş, kentte su yönetimi açısından ciddi risk oluşturuyor.

Baraj tabanındaki eski yerleşimler yeniden ortaya çıktı

Su seviyesinin çekilmesi sonucu baraj havzası içinde kalan eski yerleşim alanları ile barajı besleyen kollardan birinin üzerindeki köprü yeniden görünür hale geldi. Kirazdere kolunda suyun tamamen çekildiği bölgelerde geniş toprak çatlakları oluştuğu gözlendi.

Sapanca’dan su takviyesi sürüyor

Kentte içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Sapanca Gölü’nden su teminine devam ediliyor. Öte yandan, şehirdeki diğer önemli içme suyu kaynağı olan Namazgah Barajı’nda doluluk oranı yüzde 36 seviyesinde ölçüldü. Namazgah’ta toplam su miktarının 8 milyon 258 bin metreküp olduğu bildirildi.

Uzmanlardan tasarruf çağrısı

Doluluk oranlarının hızla düşmesi üzerine uzmanlar, olası bir su krizi yaşanmaması için kentte su kullanımında tasarrufun önemine dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde su yönetimiyle ilgili ek tedbirlerin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.