Samsun’un İlkadım ilçesinde üç katlı bir binanın bodrum katında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı yoğun duman altında bıraktı. Çatıda mahsur kalan vatandaşların itfaiye merdiveniyle kurtarıldığı olayda, dumandan etkilenen 8 kişi tedavi altına alındı.

İlyasköy Mahallesi’nde korkutan alevler

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi, akşam saatlerinde hareketli dakikalara sahne oldu. Muhtar Yaşar Keklik Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir apartmanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlerin bodrumdaki eşyaları tutuşturmasıyla birlikte yükselen yoğun siyah duman, kısa sürede merdiven boşluğunu sararak üst katlardaki dairelere ulaştı. Bina sakinlerinin durumu fark etmesiyle birlikte mahallede büyük bir panik dalgası yaşandı.

Çatıda ve dairelerde mahsur kaldılar

Binada ikamet eden Irak uyruklu aileler, yoğun dumanın çıkış yollarını kapatması nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. Alt katlarda yaşayan bazı vatandaşlar dışarı çıkmayı başarırken, dumanın yukarı doğru ilerlemesiyle üst katlardaki sakinler can havliyle binanın çatısına sığındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve 112 acil sağlık personeli sevk edildi.

İtfaiyeden merdivenli kurtarma operasyonu

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bir yandan bodrumdaki yangına müdahale ederken diğer yandan çatıda mahsur kalarak yardım bekleyen vatandaşlar için kurtarma operasyonu başlattı. İtfaiye merdiveni yardımıyla çatıdaki kişiler güvenli bir şekilde aşağı indirildi. Bina içerisinde mahsur kalan diğer sakinler ise maskeli ekiplerin yardımıyla tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler üst katlara sıçramadan tamamen kontrol altına alındı.

Aralarında çocukların da olduğu 8 kişi yaralandı

Yangın sonrası oluşan yoğun duman binadaki yaşamı felç etti. Tahliye edilenler arasında bulunan ve dumandan etkilendikleri belirlenen, aralarında küçük çocukların da olduğu 8 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere nakledildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

