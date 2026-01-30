İstanbul’un kentsel dönüşüm vizyonunda kritik bir kilometre taşı olan Kartal Kaper Sitesi projesi, modern mimarisi ve güvenli yapısıyla kapılarını hak sahiplerine açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ tarafından "İstanbul Yenileniyor" platformu çatısı altında yürütülen proje, 14 Nisan 2023 tarihinde atılan temellerin ardından hızla tamamlanarak anahtar teslim aşamasına geldi. Toplamda 596 bağımsız birimden oluşan dev projenin teslim töreni; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB ve ilçe belediye yetkilileri ile projeye güven duyan çok sayıda vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Çözümsüzlükten umuda uzanan bir dönüşüm hikayesi

Törende konuşan CHP Lideri Özgür Özel, projenin sadece bir konut inşası değil, aynı zamanda yıllardır süregelen bir mağduriyetin son bulması anlamına geldiğini vurguladı. Kaper Sitesi'nin köklü geçmişine değinen Özel, sitenin isminin 1980 öncesi kurulan "Kamu Personelleri Kooperatifi"nden geldiğini anımsattı. Bülent Ecevit'in kooperatifçilik vizyonuyla, çarpık kentleşmenin önüne geçmek amacıyla kurulan bu yapının, zamanla deprem riskiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. 2017 yılında riskli yapı ilan edilen ve 2019’da yıkılan sitenin, müteahhit kaynaklı ekonomik sorunlar ve teknik aksaklıklar nedeniyle uzun süre atıl kaldığını ifade eden Özel, KİPTAŞ’ın devreye girmesiyle bu kör düğümün nasıl çözüldüğünü anlattı.

KİPTAŞ eliyle bin 500 mağduriyet mutluluğa dönüştü

Projenin başarıya ulaşmasındaki en büyük etkenin liyakat ve şeffaf yönetim olduğunu dile getiren Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sürece olan hassasiyetine dikkat çekti. Bölgedeki kent rantının müteahhitler yerine doğrudan hak sahiplerine aktarıldığını belirten Özel, 2021 yılında KİPTAŞ’ın çağrısıyla başlayan sürecin 1500 mağdur vatandaşı yeniden ev sahibi yaptığını söyledi. Artık 2 bin 400 kişinin güvenli ve konforlu binalarda yaşayacağını kaydeden Özel, projedeki uzlaşma oranının %98 gibi rekor bir seviyede olmasının, halkın bu modele duyduğu güvenin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Ekonomik kolaylık ve sosyal güvence bir arada

Teslim edilen daireleri yerinde inceleyen Özgür Özel, projede kimseden haksız bir talepte bulunulmadığını ve sürecin tam bir memnuniyetle sonuçlandığını vurguladı. KİPTAŞ Genel Müdürü’nden aldığı bilgiler doğrultusunda, ödeme planlarının vatandaşın bütçesini zorlamayacak şekilde baştan ilan edildiğini hatırlatan Özel, iki yıl içinde tüm borçların biteceğini ve her hak sahibinin mülkiyetine kavuşacağını müjdeledi. "Mağdur yok, kızgınlık yok, sadece mutluluk var" diyen Özel, bu modelin İstanbul’un her sokağına yayılarak depreme karşı dirençli bir kent inşa etme kararlılığının devam edeceğini sözlerine ekledi.