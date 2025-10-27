Türkiye siyasetinde son dönemde yeni bir parti kurulacağı yönündeki iddialar dikkat çekiyor. Özellikle eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu iddialara nasıl yanıt vereceği merak konusuydu. CHP'de yaşanan kurultay ve parti içi tartışmalardan sonra Kılıçdaroğlu’nun ismi yeniden gündemde yer aldı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve ardından ortaya çıkan bazı hukuki süreçlerde, parti içindeki muhaliflerin yeni bir siyasi oluşum arayışında olduğu iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun bu iddialara nasıl yaklaştığı ve gelecekte siyasette nasıl bir pozisyonda yer alacağına dair farklı yorumlar gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti İddialarına Yanıt

Son günlerde bir kez daha gündeme gelen “yeni parti kuracak” söylentilerine Kılıçdaroğlu kısa ve net bir şekilde cevap verdi. Eski genel başkan, yeni parti iddialarına “Tümüyle palavra” ifadesiyle karşı çıktı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler de partiyi bırakmayı kesinlikle düşünmediklerini, aksine CHP’ye sahip çıkmaya devam edeceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarında siyaseti tamamen bırakmaya yönelik bir niyeti olmadığı, ancak aktif siyasi iddiasının bulunmadığı vurgulandı. Bu noktada CHP içinde ve dışında süren tartışmaları “entelektüel bir süreç” olarak değerlendirdiği anlaşılıyor. Aynı açıklamada partiye yönelik eleştirileri ve siyasi değişim ihtiyacını da değerlendirdiğini belirtti.

Siyasi Kuliste Son Durum

CHP’li Bülent Kuşoğlu da yeni parti iddialarının doğru olmadığını kamuoyuna açıkladı. Kuşoğlu, “Partiyi bırakır mıyız? Tam tersine her zamankinden daha fazla sahip çıkmak gerek” sözleriyle partiye bağlılıklarının devam edeceğinin altını çizdi. Yargı süreçleri sonucunda Kılıçdaroğlu ve ekibinin tavrında bir değişiklik olmadığı, herhangi bir yeni oluşuma girme planlarının da bulunmadığı netleşti.

Bu gelişmeler, CHP çevresinde yeni bir siyasi hareketin kısa vadede mümkün görünmediğini ortaya koyuyor. Kılıçdaroğlu ve birlikte hareket eden eski yöneticiler aktif siyaseti bırakma ve partiye entelektüel katkı sunma yolunda ilerliyor. Kulislerdeki yeni parti iddiaları ise şu aşamada doğrulanmış değil.

Kemal Kılıçdaroğlu Kimdir?

Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 doğumlu bir siyasetçi. Uzun yıllar bürokraside görev aldıktan sonra 2002 yılında CHP’den milletvekili seçildi. 2010-2023 yılları arasında CHP Genel Başkanlığını üstlendi ve partisini birçok yerel ve genel seçimde yönetti. CHP’de liderliği bıraktıktan sonra aktif siyaset sahnesinden çekildi.