Kerem Bürsin’in son dönemdeki aşk hayatı magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü oyuncunun 2025 itibarıyla sevgilisi, Sabancı ailesinin genç üyesi Melisa Sabancı Tapan. Çiftin ilişkisi 2024 yılının ortalarından itibaren gündeme geldi ve son bir yılda magazin sayfalarında sıkça konuşuldu. Beraberlikleri hem iş hem de özel hayatla ilgili çıkan haberlerle ilgi çekti.

Melisa Sabancı Tapan Kimdir?

Melisa Sabancı Tapan, Sabancı ailesinin önde gelen isimlerinden biri. Anne tarafı Sevil Sabancı, baba tarafı ise Bedri Eran Tapan. Kendisi Sabancı Holding Yönetim Kurulu’nda görev yaptı ve eğitimini İngiltere’de tamamladı. Genç yaşında iş dünyasında aktif rol aldı. Sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve iş dünyasındaki girişimleriyle tanınıyor. Medyanın gündeminde daha çok özel yaşantısı ile öne çıksa da, profesyonel kariyerinde de önemli projelere imza attı.

İlişkide Son Durum

Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan’ın ilişkisi, Temmuz 2025’te ortaya çıkan ayrılık söylentilerine rağmen devam ediyor. Bürsin, bir davette ilişkilerinin sürdüğünü ve Melisa ile mutlu olduklarını açıkladı. Çift kısa bir ayrılık yaşasa da, bu ayrılık fazla uzun sürmedi ve yeniden bir araya geldiler. Hem Kerem Bürsin hem de Melisa Sabancı Tapan, ilişkilerini mümkün olduğunca göz önünde yaşamamaya özen gösteriyor. Basının sorularına çoğunlukla kısa yanıtlar veriyor, mahremiyetlerini ön planda tutuyorlar.

Melisa Sabancı Tapan, son aylarda sosyal medyada daha az paylaşım yaptı ve özel hayatını gizli yaşamayı seçti. Roma’ya yalnız yaptığı bir seyahat, magazin gündeminde ayrılık iddialarını tekrar gündeme getirdi, ancak çiftin ilişkisi devam ediyor. Bürsin, konuyla ilgili “nazardan çok korkuyorum” diyerek fazla detay paylaşmak istemediğini belirtti.

Kerem Bürsin’in sevgilisi 2025 yılı itibarıyla Melisa Sabancı Tapan. Çift magazin dünyasında ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı sürdürüyor. Kısa süreli bir ayrılık yaşasalar da, şu anda birliktelikleri devam ediyor ve gündemde kalmayı başarıyorlar.