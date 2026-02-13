Son Mühür - Fenerbahçe’nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Kerem Aktürkoğlu’nun transfer sürecine dair çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

Sports Digitale’ye açıklamalarda bulunan Pekmezci, şu ifadeleri kullandı:

"Kerem Aktürkoğlu, Erzincanspor'da serbest kaldığında Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istemişti." ifadelerini kullandı. Pekmezci, o dönemde Kerem'in maddi anlamda da fedakârlık yapmaya hazır olduğunu belirtti.

''3. Lig'den topçu mu alınır' dediler"

Tecrübeli scout, transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “O dönemde Galatasaray’ın ödediği bonservisin üçte biri seviyesine gelmeye razıydı ancak ‘3. Lig’den topçu mu alınır’ denilerek bu fırsat değerlendirilmedi.” ifadelerini kullandı. Kerem Aktürkoğlu ise daha sonra Galatasaray’a transfer olarak gösterdiği performansla öne çıkmıştı.