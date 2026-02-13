Son Mühür - Karşılaşma sonrası ev sahibi ekip, rakibinin Paulista A2’ye düşmesini farklı bir şekilde kutladı. Stadyum anonsçusu, Ponte Preta’nın yenilgisini ve ligden düşmesini tribünlere duyururken, yapılan anonsun ardından stat ışıkları kapatıldı.

Cenaze marşı açtılar

Işıkların kapatılmasının ardından tribünlerdeki taraftarlar, mum görüntüsü oluşturmak amacıyla telefonlarının flaşlarını açtı. Rakip oyuncular henüz sahadan ayrılmadan stat hoparlörlerinden cenaze marşı yükselirken, skor tabelasında rakip takımın logosunun gizlenmesi ve anonsçunun düşen takımın adını telaffuz etmemesi dikkat çekti. Yaşanan anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.