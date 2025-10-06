Son Mühür - Turgutlu Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mama dağıttı.

Cumartesi Pazarı’nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara verilen mamalar, sahipsiz hayvanlara ulaştırılmak üzere dağıtıldı. Vatandaşlar, belediyenin bu duyarlı davranışından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a ve ekibine teşekkür etti.

Vatandaşlardan duyarlılığa tam destek

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Turgutlu Belediyesi’nin hayvan dostu yaklaşımının örnek bir davranış olduğunu belirtti. Birçok vatandaş, dağıtılan mamaları mahallelerindeki sahipsiz hayvanlara ulaştırarak etkinliğe katkı sundu.

“Bir kap su ve mama hayat kurtarır”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çekerek şunları söyledi: “Yaşamı birlikte paylaştığımız sahipsiz canları unutmadık ve bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla vatandaşlarımıza mama dağıttı. Sevgiden ve ilgiden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan sevimli dostlarımız için kapımızın önüne bir kap su ve mama bırakmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.”