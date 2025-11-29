Son Mühür- Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin 39. Olağan Kurultayı’na mesaj gönderdi. Kurultayın ikinci gününde yapılacak genel başkanlık seçimi öncesi gönderilen mesajda İmamoğlu, kurultayın seçimlerden önceki son olağan toplantı olması nedeniyle taşıdığı öneme dikkat çekti.

Kurultay ikinci gününde devam ediyor

CHP, 39. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde yeni parti programının kabul edilmesi ve tüzük ile yönetmelik değişikliklerinin ardından genel başkanlık seçimlerini gerçekleştirecek. İmamoğlu’nun mesajı, yapay zeka ile oluşturulan bir video aracılığıyla kurultay katılımcılarına iletildi.

İmamoğlu’nun mesajında vurgular

İmamoğlu, mesajında Türkiye’nin kritik bir eşikte bulunduğunu belirterek, 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP’nin elde ettiği başarıdan sonra iktidarın değişime hazır olmadığını ifade etti. 19 Mart 2025’ten itibaren yaşanan süreçte iktidarın seçim sonuçlarını etkilemek için her yolu deneyebileceğini belirten İmamoğlu, ülkenin demokratik seçimler yoluyla değişme hakkının tehdit altında olduğunu söyledi.

Demokrasi ve ekonomi üzerine değerlendirmeler

Ekrem İmamoğlu, mesajında Türkiye’de demokrasinin ve ekonominin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Meclisin işlevsizleştiğini, yargının bağımsızlığının zedelendiğini ve medyanın tek tip hale geldiğini belirten İmamoğlu, ekonomik göstergelerdeki olumsuz tabloya da dikkat çekti. Tarım ve sanayi üretimindeki düşüşün yanı sıra dar gelirli vatandaşların yaşadığı sıkıntılara işaret etti.

CHP’nin misyonu ve reform çağrısı

Kurultay mesajında CHP’nin değişim ve reform kapasitesine değinen İmamoğlu, partinin Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu büyük reformları gerçekleştirebilecek güçte olduğunu belirtti. Cumhuriyet ve demokrasinin bekası için CHP iktidarının gerekli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, kurultayın partiyi güçlendirip Türkiye’ye yol gösterecek bir adım olacağını ifade etti.

CHP’nin herkesin partisi olduğunun altını çizdi

İmamoğlu, CHP’nin her kesimden vatandaşın partisinin olduğunu ve kazandıkları belediyelerle bu anlayışı somut şekilde gösterdiklerini belirtti. Partinin halkla kurduğu güven ve kucaklayıcı politikaların başarıyı getirdiğini vurguladı. CHP’nin değişim sürecinin devam ettiğini ve Türkiye genelinde partinin etkin bir şekilde büyüdüğünü söyledi.

CHP iktidarında planlanan politikalar

Mesajında CHP iktidarında uygulanacak politikalar hakkında da detay veren İmamoğlu, şu başlıkları öne çıkardı:

Parlamenter sisteme dönüş ve Meclisten yönetim

Adaletin yeniden devletin temeli haline getirilmesi

Ekonomik büyümenin üretim odaklı ve verimlilik artırıcı politikalarla sağlanması

Temel vatandaşlık geliri ve sosyal destek programlarıyla vatandaşların yaşam standardının yükseltilmesi

Eğitim, sağlık ve kentsel dönüşüm alanlarında kapsamlı iyileştirmeler

Kurultay ve seçim vurgusu

İmamoğlu, CHP’nin dışarıda kalan parti mensuplarıyla birlikte vatandaşlara partinin herkesin evi olduğunu anlatması gerektiğini vurguladı. Kurultaydan sonra seçimlere kadar aralıksız çalışılmasının önemine değinen İmamoğlu, partililere “CHP iktidarına hazırız, Türkiye CHP’ye hazır” mesajını iletti.

Sonuç ve mesajın kapanışı

Mesajını Silivri Zindanı’ndan ileten Ekrem İmamoğlu, kurultayı selamlayarak parti yönetiminde görev alacak isimleri şimdiden tebrik etti. CHP’nin sorumluluk ve yükünün büyük olduğunu hatırlatan İmamoğlu, partililere ülkenin geleceği için kritik reform hamlelerinin CHP iktidarında hayata geçirileceğini belirtti.