Son Mühür - Fenerbahçe’deki son gelişmelerin ardından İrfan Can Kahveci kadro dışı bırakılmıştı. Tecrübeli oyuncunun devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşulurken, daha önce Beşiktaş’a transfer olacağı iddia edilen milli futbolcu için şimdi Trabzonspor harekete geçti.

Trabzonspor harekete geçti

Teknik direktör Fatih Tekke’nin kadrosunda görmek istediği İrfan Can Kahveci için Trabzonspor yönetimi harekete geçti. Bordo-mavililerin, oyuncunun Fenerbahçe’deki durumunu yakından izlediği ve şartlar uygun olursa devre arasında resmi girişimde bulunacağı öğrenildi. Kulüp kaynakları, Trabzonspor’un İrfan Can Kahveci’nin yıllık 3 milyon Euro’luk maaşını karşılayabileceğini futbolcunun menajerine ilettiğini aktardı. Fenerbahçe yönetiminin, kadro dışı futbolcularla ilgili kararını devre arası öncesi netleştirmesi beklenirken, İrfan Can Kahveci’nin de düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmeye olumlu baktığı bildirildi.