Son Mühür- Dev AVM'lere inat her gün binlerce İzmirli'nin akın ettiği Kemeraltı'nda bugünlerde ilginç bir huzursuzluk iddiaları gündemde.

Kemeraltı'nın lokantaları, tatlıcıları, çiçekçileri ve hac malzemesi satan dükkanlarıyla en renkli bölgelerinde biri olan Hisarönü Camisi ve şadırvanı, bugünlerde komşu esnaf üzerinde baskı kurduğu öne sürülen bir grup esnaftan dertli.

Son Mühür ihbar hattına gelen bilgilere göre, cezaevi geçmişi olduğunu iddia eden kimi işletme sahipleri, bölgeye konulacak masa sandalye konusunda komşu esnafın artık yaka silkecek duruma kadar geldiği bir tablonun mimarı olmayı başarmış durumda.



Yaşadıkları mağduriyeti, ''Masamızı koymamıza izin vermiyorlar. İtiraz ettiğimiz zaman da kalabalık oldukları için gözdağı vererek zorla üzerimizde baskı kuruyorlar'' sözleriyle dile getiren esnaf, Hisarönü Meydanı'nda yaşanan baskı ve zorbalığa karşı seslerini duyurabilmek için çare arıyor.

Şikayetler sonuç verecek mi?



Zabıtaya konuyla ilgili şikayetlerine geçici çözümler geldiğine ve kısa zaman sonra kendi masa sandalyeleri yerine zorba esnafın masa ve sandalyelerinin geldiğinden yakınan esnaf sorunun çözümü için atılacak adımları bekliyor.

Bugüne kadar Kemeraltı'nda bu türden bir sorunla karşılaşmadıklarını belirten esnaf, üzerimize kurulan baskıdan bir an önce kurtulmak istiyoruz. Herkes kendi ekmeğinin peşinde huzurlu bir çalışma ortamı ister. Biz de bu soruna bir an önce el atılmasını bekliyoruz'' mesajı veriyor.