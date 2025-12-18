Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, bir süredir kent gündeminin meşgul eden ve Cemil Tugay ile AK Partili milletvekilleri arasında sıklıkla tartışmalara neden Çankaya Katlı Otoparkı’nın yıkımı konusuyla ilgili değerlendirmelerde ve açıklamalarda bulundu.

Semih Girgin: Kemeraltı’na müşteri otoparkı yapılması gerekiyor

Çankaya’daki katlı otoparkın yerine mutlaka bir alternatif yaratılması gerektiğini kaydeden ve ayrıca Kemeraltı Çarşısı’na müşteri otoparkı yapılması gerektiğini vurgulayan İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, yıkımın kademeli olarak yapılması gerektiğini belirterek, “Katlı otopark maalesef yıkılacak, bugünün meselesi değildi bu geçmiş yılların da meselesiydi.

Belediye burayı güçlendirmekte zorluk çekiyorsa, vakıflar yardımcı olsun eğer buradaki kitleyi korumak istiyorsa. Biz her zaman alternatifin bulunmasını istedik, bulunduktan sonra burası kademeli olarak yıkılsın. Bugün orası yıkılırsa mutlaka alternatif yapılmak zorundadır. Kemeraltı’na mutlaka müşteri otoparkı lazım. Çarşıya gelen insanları bizim tutmamız için müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmamız gerekmektedir.” dedi.

“Kemeraltı 7/24 yaşamaz çünkü parası yok, hayal kurmamak gerekiyor”

Son olarak, Kemeraltı başta olmak üzere bütün esnafların değişmek ve güncellenmek zorunda olduğunu hatırlatan Başkan Girgin, İzmirlinin, İzmirliye yaptığı hatayı kimse yapmıyor diyerek konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Esnaf değişmek ve güncellenmek zorunda. Ancak esnafın değişmesi için adım atması gereken yerel ve kamudan gerekli adımların atıldığını görmüyoruz. Dün akşam ben Hisarönü’nden, Havra Sokağı’na geldim, arka sokaklar zifiri karanlık. Benim mevzuatım ve param yok. İzmirlinin, İzmirliye yaptığı hatayı kimse yapmıyor.

Ben 60 yaşındayım, sorunlar hep aynı ben artık sorunlar hakkında toplantı yapılmasını istemiyorum çözülmesini istiyorum. Bazı işler parayla çözülüyor, bazı işler vizyonla çözülüyor. Şu bir gerçek; Kemeraltı 7/24 yaşamaz çünkü parası yok, hayal kurmamak gerekiyor.”