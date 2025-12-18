Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Bornova ilçesinde, yerel yönetimin sosyal belediyecilik projeleri bu kez hüzünlü ve bir o kadar da anlamlı bir vefa buluşmasına sahne oldu. Bornova Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantaları, geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurlanan Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın anısını yaşatmak amacıyla özel bir uygulama başlattı. Durbay’ın hayrına düzenlenen etkinlik kapsamında, ilçedeki tüm Kent Lokantaları gün boyu vatandaşlara ücretsiz yemek hizmeti sunarak toplumsal dayanışmanın en saf halini sergiledi.

Sosyal Belediyecilik dayanışma ile taçlandı

Bornova Belediyesi tarafından dar gelirli kesimlerin sağlıklı ve ekonomik gıdaya erişimini kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçirilen Çamdibi, Kızılay ve Mevlana Kent Lokantaları, bu kez kapılarını ortak bir hüzün ve dua için açtı. Manisa siyasetinin sevilen ismi Gülşah Durbay’ın aziz hatırasını onurlandırmak adına gerçekleştirilen bu organizasyon, kentin farklı noktalarındaki yüzlerce vatandaşı aynı sofrada bir araya getirdi. Lokantaların mutfaklarında pişen yemekler, sadece bir öğün değil, aynı zamanda erken yaşta kaybedilen genç bir kadın liderin mücadelesine duyulan saygının simgesi olarak ikram edildi.

Başkan Ömer Eşki tezgahın başına geçti

Çamdibi Kent Lokantası’ndaki etkinlikte, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki bizzat hazır bulundu. Hijyen kurallarına uyarak önlüğünü takan ve yemek dağıtım noktasına geçen Başkan Eşki, vatandaşlara servis yaparken merhum başkan Gülşah Durbay için dualar edildi. Etkinlik boyunca halkla iç içe olan Eşki, Kent Lokantalarının sadece uygun fiyatlı yemek sunan noktalar olmadığını, aynı zamanda toplumsal acıların paylaşıldığı ve kolektif hafızanın diri tutulduğu "gönül sofraları" olduğunu ifade etti.

"Mücadelesini asla unutmayacağız"

Başkan Ömer Eşki, duygusal anların yaşandığı buluşmada merhum mevkidaşı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Gülşah Durbay’ın çok erken yaşta aralarından ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Eşki, "Gülşah Başkan, sadece görevinde başarılı bir yönetici değil; duruşuyla, zarafetiyle ve toplumsal meselelere yaklaşımıyla çok müstesna bir şahsiyetti. Onun özellikle kadın hakları, halkçı belediyecilik ve kentinin kalkınması için ortaya koyduğu azimli mücadele, bizler için her zaman yol gösterici olacak. Bugün burada kurulan sofralar, onun emanetine duyduğumuz vefanın bir göstergesidir," şeklinde konuştu.

Bornova’da vefa ve dayanışma rüzgarı

Kent lokantalarında kurulan vefa sofraları, sosyal belediyecilik anlayışının sadece rakamlardan ve hizmetlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda derin bir gönül birliği barındırdığını bir kez daha kanıtladı. Ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan vatandaşlar, bu zarif düşünce karşısında memnuniyetlerini dile getirirken, Gülşah Durbay için edilen dualarla duygu dolu bir gün geçirdiler. Bornova’da yankı bulan bu anlamlı hareket, yerel yönetimler arasındaki kardeşlik bağlarının ve insani değerlerin ne denli kıymetli olduğunu tüm kamuoyuna göstermiş oldu.