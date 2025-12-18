Son Mühür/ Emine Kulak- Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, İzmirGaz tarafından ilçede yürütülen doğalgaz kazı çalışmalarının geç kapatıldığını ve onarımların standartlara uygun yapılmadığını belirtti. Yol çökmeleri ve çukurlar nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu vurgulayan Önal, İzmirGaz yetkililerine açık çağrıda bulundu.

Önal paylaşımında, “Bayraklı halkının sabrı kalmamıştır. Bu nedenle İzmirGaz yetkililerini açık ve net biçimde uyarıyoruz: Bayraklı’nın doğalgaz ihtiyacını giderin; bunu yaparken bu kentin yollarını da bu halde bırakmayın” ifadelerini kullandı.

DÜZMAN: İRFAN ÖNAL’IN HAKLI OLDUĞU YER VAR

Bayraklı AK Parti İlçe Başkanı Tarkan Düzman konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İrfan Önal’ın o konuda haklı olduğu yer var. Ancak Genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimizin destekleriyle Bayraklı’da çok ciddi bir doğalgaz çalışması var. 18 mahallede doğalgaz çalışması ilerliyor. Bu çalışma bu kadar hızlı olunca teknik aksaklıklar olur. İrfan Önal’ın dediği gibi bir şey değil ama İzmirGaz’dan da olsa küçük sıkıntılar var” dedi.

“BAYRAKLI’DA MELODİLİ YOLLAR HALA DEVAM EDİYOR”

Düzman, geçtiğimiz Ekim ayında Bayraklı’daki bozuk yollarla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Bayraklı ilçemizin melodili yolları hayırlı olsun’ ifadeli videoyu hatırlatarak, yol sorunlarının halen çözülmediğini söyledi. Düzman, “Yakın zaman önce melodili yol gibi video çekmiştim. O yol manzaraları hala devam ediyor. Geçtiğimiz zamanlarda küreklerle yolları doldurdular. Bayraklı sevgi yolundan Çiçek, Alparslan mahallelerine giden tek ana alter var. Yolun durumu çok kötü. 1609 sokağa yeni yol yaptılar. O yolun fotoğrafını keşke çekip yayınlasak. Böyle mi yol yaptınız diye” dedi.

DEMİR: ÖNCE SÖZLERİNİ TUTSUN SONRA UYARSIN

Bayraklı Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Emre Demir de tartışmalara katılarak Belediye Başkanı Önal’a eleştiriler yöneltti. Demir, “En nihayetinde doğalgaz işlemi yapılmış çalışmadan sonra üzeri de kapatılmış. Bu tür durumları hizmetsizliklerinin örtüsü gibi kullanmasını istemiyoruz. Ulusal kanallara çıkıp gençlere, kadınlarımıza destekler vereceğim demişti. Önce kendi hizmetsizliklerini görsün. Tutuklu Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş’ın desteklerini sergiliyor. Mansur Yavaş’da destek olarak sadece kedi, köpek maması göndermişti. Önce sözlerini tutsun sonra İzmirgazı uyarsın. En nihayetinde orayı asfaltlamışlar. Kendi hizmetsizliklerini unutmasınlar” dedi.