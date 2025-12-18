Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in kültürel duraklarından Alsancak Che Cafe, sanat ve basın dünyasını bir araya getiren anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sevmedya Yayın Grubu bünyesinde çıkan Merhaba Dergisi tarafından organize edilen “Merhaba Buluşmaları”, bu ay Grup Gündoğarken’in efsane ismi Burhan Şeşen’i ağırladı. Gazetecilerin ve okurların yoğun ilgi gösterdiği bu özel akşamda Şeşen, sevilen eserlerini seslendirdiği müzikli söyleşisiyle katılımcılara hem nostaljik hem de keyifli anlar yaşattı. Sanatçı, samimi tavırları ve müziğiyle İzmirli sanatseverlerden büyük alkış topladı.

Müyorbir’de yeni dönem ve sorumluluk mesajı

Aynı zamanda Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (Müyorbir) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Burhan Şeşen, etkinlikte birliğin son dönem çalışmaları ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen genel kurulun ardından güven tazeleyen Şeşen, üyelerin kendilerine olan inancından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kalabalık bir katılımın gözlendiği genel kurul sonrası yeniden göreve gelmelerini değerlendiren usta sanatçı, omuzlarındaki yükün bilincinde olduklarını vurgulayarak, geçmişte sergiledikleri şeffaf ve sorumlu yönetim anlayışını gelecek dönemde de sürdüreceklerinin altını çizdi.

Müzik lisanslamasında devrim niteliğinde adım

Konuşmasında telif hakları ve lisanslama süreçlerindeki kronik sorunlara da değinen Burhan Şeşen, müzik sektörünü yakından ilgilendiren müjdeli bir gelişmeyi paylaştı. Yıllardır çözüm bekleyen konaklama tesislerindeki müzik kullanımı sorununa dair "kaynağından lisanslama" modelini hayata geçirdiklerini belirten Şeşen, yasal düzenlemelerin detaylarını aktardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye dikkat çeken sanatçı; artık müzik yayını yapan otel ve tatil köylerinin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında gerekli lisans ibrazını yapmalarının zorunlu hale getirildiğini ifade etti.

Sanata vefa ödülü ve hatıra fotoğrafı

Müzik ve hak mücadelesiyle dolu söyleşinin ardından programın finalinde bir ödül töreni gerçekleştirildi. Sanat dünyasına ve telif hakları mücadelesine sunduğu katkılar dolayısıyla Burhan Şeşen’e, Sevmedya yazarlarından Bektaş Türk tarafından bir teşekkür ödülü takdim edildi. Duygusal anların yaşandığı takdimin ardından, organizasyona katılan gazeteciler ve okurlar Şeşen ile birlikte objektiflere poz verdi. İzmir sanat hayatına renk katan bu anlamlı etkinlik, çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla başarıyla tamamlanmış oldu.