Kurulda, 2024-2025 dönemi ibra edilirken, başka aday çıkmaması nedeniyle tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Semih Girgin ve yeni yönetim kurulu, oybirliğiyle 2027 Mart ayına kadar görevlerini sürdürmek üzere seçildi. Bu karar, derneğin istikrarlı yönetim anlayışını pekiştirirken, esnaf camiasında da memnuniyetle karşılandı.



Yüksek katılımlı kurulda geçmiş dönem ibra edildi

Genel kurul, derneğin Meserret Han'daki merkezinde yoğun bir katılım altında yapıldı. Kurulda, 2024-2025 dönemindeki faaliyetler detaylıca ele alınarak oybirliğiyle ibra edildi. Geçmiş dönem yönetim kuruluna teşekkür plaketleri verilirken, Başkan Semih Girgin, "2019'dan bu yana omuz omuza çalıştığımız arkadaşlarımıza minnettarız. Bu çarşı, hepimizin ortak mirası ve geleceği" ifadelerini kullandı. Katılımcılar arasında esnaf temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri de yer aldı. Denetim raporu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Hasan Ceylan ve Uğur Yelekli tarafından sunuldu; rapor, derneğin mali ve idari süreçlerinin şeffaf ve başarılı bir şekilde yönetildiğini teyit etti.



Olağanüstü genel kurul, Ekim ayında alınan kararla planlanmıştı. Hatırlanacağı üzere, 20 Ekim 2025'te dernek yönetim kurulu, oybirliğiyle olağanüstü genel kurul kararı almıştı. İlk toplantı 12 Kasım'da yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelenmişti. O dönemde Başkan Girgin, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında hapis cezası alması üzerine üç yönetim kurulu üyesinin istifa etmesiyle karşı karşıya kalmış, ancak "İstifam söz konusu değil, seçime Dernek Başkanı sıfatımla gidiyoruz" diyerek net bir duruş sergilemişti. Bu karar, esnaf camiasında tartışmalara yol açsa da, bugünkü genel kurulda tam bir uzlaşıya dönüşerek derneğin birliğini güçlendirdi.



Semih Girgin: "Kemeraltı için yeni vizyon, birliktelik zamanı"

2019 yılından beri dernek başkanlığını sürdüren Semih Girgin, yeniden seçilmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Bu güven, Kemeraltı'nın geleceğine olan inancımızın bir yansıması. 2025-2027 döneminde, esnafımızın sorunlarını çözmek için yerel yönetimlerle, TARKEM (Tarihi Kemeraltı Dokuz Eylül Projesi) ile ve diğer paydaşlarla daha sıkı iş birliği yapacağız. UNESCO Geçici Miras Listesi'ndeki yerimizi kalıcı hale getirmek ve çarşımızı turizmde hak ettiği konuma taşımak önceliğimiz" dedi. Girgin, geçmiş dönemdeki çalışmaları da özetleyerek, esnafa kişisel gelişim eğitimleri, Esnaf Müzesi kurulması ve çarşıya özel kültürel etkinlikler gibi projeleri hatırlattı.

Girgin'in liderliğindeki dernek, önceki yıllarda da dikkat çeken adımlar atmıştı. Örneğin, 2021'deki olağan genel kurulda Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Kemeraltı'nın kalkınması için "pozitif ayrımcılık" vurgusu yapılmış ve altyapı sorunlarının çözümüne odaklanılmıştı. Benzer şekilde, 2022'deki dernek açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Vali Yavuz Selim Köşger gibi isimler katılmış, çarşıyı "İzmir'in kalbi ve can damarı" olarak tanımlayan Soyer, 12 maddelik talep listesini olumlu karşılamıştı. Bu talepler arasında esnaf korosu kurulması, Kemeraltı'na özel şarkı bestelenmesi ve dernek binasının tahsisi gibi kültürel ve lojistik unsurlar yer alıyordu.



Yeni Yönetim Kurulu: Tecrübe ve gençlik bir arada

2025-2027 dönemi için seçilen yeni yönetim kurulu, tecrübeli isimlerden oluşuyor. Başkan Semih Girgin liderliğinde şu üyeler görev alacak:

Semih Girgin (Başkan)

Deniz Barçın

Hasan Altuner

Özlem Şahin

Hüseyin Nas

Serhat Gülaylar

Nurettin Şatafoğlu

Fisün Örük

Tolga Akcan

Osman Ünsal

Arya Kamalı