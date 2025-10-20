Son Mühür / Yiğit Uzun-İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği, Başkan Semih Girgin’e yerel mahkeme tarafından verilen 13 yıllık hapis cezasının ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. 20 Ekim 2025’te gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararın oybirliğiyle kabul edildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta yedi yönetim kurulu üyesinin istifasıyla yönetimde dengelerin değiştiği dernekte, yeni dönemin yol haritası belirlenecek. Olağanüstü genel kurulun ilk oturumu 12 Kasım 2025’te yapılacak. Çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci oturum 20 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başkan Semih Girgin, toplantı sonrası yaptığı kısa açıklamada, “2019’dan bu yana benimle birlikte görev yapan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Alınan kararın çarşımız adına hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Girgin, iş ortağı Emel Ayşe Turhan’ın yaptığı şikâyet üzerine, devredildiği öne sürülen işyerine girip içindeki paraları almakla suçlanmıştı. Girgin ve yanında bulunan Z.G. hakkında 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmış, mahkeme 23 Eylül 2025’te Semih Girgin hakkında 13 yıl hapis cezasına hükmetmişti.

Girgin: “Çok büyük bir kumpasa getirildim” demişti

Girgin, yargılama sürecinde suçlamaları reddederek işyerinin kız kardeşine ait olduğunu ve ortağının bilgisi dışında ortaklığı sonlandırdığını ifade etmişti. Kararın ardından Egedesonsöz’e konuşan Girgin, “Haksızlığa uğradım, çok büyük bir kumpasa getirildim. Bu kararı istinaf ve Yargıtay’a taşıyacağım.” demişti.

Kamuoyuna açıklama yapmıştı

Girgin, son olarak yaptığı yazılı açıklamada hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:

“Ortada kesinleşmiş bir mahkeme kararı yok. Buna rağmen bazı basın organlarında kesin hüküm verilmiş gibi haberler yapılıyor. Bu durum masumiyet karinemin ihlalidir. Yargı süreci devam ediyor, gerekli başvurular yapıldı.”

Girgin, adalete olan inancını koruduğunu ve hukuki mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.