Ege Bölgesi'nin narenciye merkezi olarak bilinen İzmir’in Seferihisar ilçesinde, sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmezi Satsuma mandalinası için hasat sezonu açıldı. Türkiye’nin yıllık ortalama 135 bin ton mandalina üretimine önemli katkı sağlayan bölgede, bu yıl rekoltenin beklentilerin üzerinde olduğu bildirildi. Ancak çiftçiler, ürünün hale kilogramı 15 liradan satılmasına karşın, pazarda tüketiciye ortalama 50 liradan ulaşmasının yarattığı fiyat farkına dikkat çekiyor. Doğal C vitamini deposu olan Satsuma’nın hasadı, soğuk algınlığı mevsimi boyunca, Ocak ayına kadar devam edecek.

Bahçeden pazara zorlu bir yıllık serüven

Hasat, sabahın erken saatlerinde bahçelere gelen kadın işçilerle başlıyor; olgunlaşan mandalinalar ağaçlardan özenle toplanıyor. Sepetlenen ürünler, erkek işçiler tarafından küfelerle taşınarak kamyonlara yükleniyor ve İzmir ile çevre illerdeki pazarlara gönderilmek üzere sevkiyata hazırlanıyor.

Üretici Sebahattin Çakal, mandalina yetiştiriciliğinin 12 aylık kesintisiz bir döngü olduğunu anlattı. Süreç; yılbaşı civarındaki budamayla başlayıp, kimyasal ve hayvansal gübrelemeyle devam ediyor. Nisan-Mayıs aylarında ağaçların çiçek açıp tomurcuklanmasının ardından, mevsim şartlarına göre sulama ve sürekli ilaçlama/gübreleme işlemleri yapılıyor. Çakal, hasadın Ekim’de başlayıp 10-15 Ocak'a kadar kademeli olarak sürdüğünü, işgücü yoğunluğu nedeniyle toplama işleminin genellikle tüccarlara bırakıldığını kaydetti.

Gümüldür satsuması: Kalitenin tescili çekirdeksizlik ve incelik

Üretici Çakal, bölgenin meşhur ürünü olan Satsuma mandalinasının ayırt edici özelliklerine değindi. Çakal, çekirdeksiz ve ince kabuklu yapısıyla bilinen Satsuma’nın kalitesinin, Gümüldür merkezli bölgeden yetişen ürünlerde eşsiz olduğunu vurguladı: "Kaliteli mandalina ince kabuklu olur, yendiğinde ağızda dağılır ve iç kabuğu sert olmaz. Bu özellikler, bizim bölgemizin orijinal ürünlerinde mevcuttur." Piyasada diğer cinslerin çoğalmasına rağmen, kalite ve lezzet açısından hiçbirinin Satsuma'nın yerini tutamayacağını ekledi. Ayrıca, kış aylarında gribal hastalıklara karşı adeta bir ilaç niteliğinde olan Satsuma’nın tüketilmesi gerektiğini hatırlattı.

İhracat odağı ve iş gücü uyumu

Yaklaşık 28 yıldır mandalina toplama, alım ve satım işlerinde görev alan tarım işçisi Mustafa Kara, hasat sürecinin Kasım-Aralık ayları boyunca yoğunlaşarak Ocak sonuna kadar devam ettiğini belirtti. Kara, bu sene bahçelerin verim ve kalitesinin çok iyi olduğunu vurguladı. "Gümüldür mandalinası olarak da bilinen Satsuma, tat oranı ve aromasıyla meşhur, çok lezzetlidir. Kalitesi dışarıdan bakıldığında renginden ve ince kabuğundan hemen anlaşılır," dedi.

Kara’nın verdiği bilgilere göre, toplanan ürünler ağırlıklı olarak İzmir üzerinden yurt dışına ihraç ediliyor. Yurt içinde ise başta İstanbul, Ankara ve Bursa olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümüne sevk ediliyor.

Hasatta görev alan tarım işçisi Filiz Çelik ise çalışma sistemindeki arkadaş ve grup uyumunun önemini vurguladı. Çelik, "Herkes elinden geleni yaparak birbirini tamamlıyor. Erkekler küfe taşırken, kadınlar ağacın etek ve orta kısımlarından toplama işini yapıyor," dedi. Çelik de tıpkı diğer üreticiler gibi, Satsuma’nın kış hastalıklarına karşı sağladığı C vitamini sebebiyle herkes tarafından tüketilmesini tavsiye etti.