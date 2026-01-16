Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı olağan üçüncü oturumu, Başkanvekili Zafer Levent Yıldır’ın öncülüğünde gerçekleşti. Gündemdeki maddelerin oy birliği ile komisyona gönderildiği meclis oturumunda kent hayatına dair önemli kararlar meclis üyelerince alındı.

Dilaver Kişili: Umarım İzmir halkı yıllardır kanayan yara olan opera binasına kavuşur

Meclisin açılışında önemli açıklamalarda bulunan ve Çarşamba günğ gerçekleşen oturumda yaşanan opera binası polemiği ile ilgili konuşan AK Partili Meclis üyesi Dilaver Kişili,“Çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da mecliste oturumda opera binası ile ilgili 8 seneye rağmen, son beş aydır gelmeyen yazıdan dolayı bir türlü bitirilemediğini ima etmişti. Bir türlü başlayamadıklarını söylemişti.

Bugün bir belge geldi. Büyükşehir’e de ulaşmıştır. Bugün burada olsa kendisine de verecektim ama vekaleten size vereceğim. Ben Cemil Tugay’dan bu çerçevenin içinde aynı şekilde opera binasının açılış davetini de almayı istiyorum çünkü sayın başkan dönem bitmeden opera binasının bitireceğinin sözünü verdi. Umarım bu söylemi ben bu dönem bitmeden hatırlatmak zorunda kalmam. İzmir halkı yıllardır kanayan yara olan opera binasına kavuşur.” ifadelerini kullandı.

Basmane Çukuru’nda Başkan Tugay’a tam yetki

Kamuoyunda Basmane Çukuru olarak bilinen Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi 1039 ada 8 parselde yer alan ve uzun süredir kentin gündeminde bulunan alanla ilgili olarak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan önerge meclis gündemine geldi.

Başkanvekili Yıldır tarafından meclise ara verilerek acil koduyla komisyonlara gönderilen ilgili önergede, İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMSF ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi tarafları arasında niyet protokolü imzalanması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a önemli yetkiler verilmesi kararlaştırıldı.

Elvin Sönmez: Kültürpark artık korunan bir alan

Acil koduyla komisyonlara gönderilen Kültürpark’ın korunması konulu önerge ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ve oy birliği ile kabul edilen söz konusu raporun ardından artık Kültürpark’ın korunan bir alan olacağının müjdesini veren CHP Meclis Üyesi Elvin Sönmez, “Bu noktadan sonra Kültürpark’ımız artık korunan bir alan olarak daha verimli bir yer olacak. Bunun için herkese teşekkür etmek istiyoruz.” dedi.

Hakan Yıldız: Birbirimizi suçlayarak bir yere gelemeyiz

Kemalpaşa Halilbeyli İhtisas Alanı'nın durumu ile ilgili konuşan ve Cumhur İttifakı Grubu’nun mecliste gösterdiği gayretin CHP grubu tarafından kıymetli olmadığını savunan AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, “Bir mülkiyet hakkı oluşmuşsa bizim buraları dikkate alarak uygulanabilir planlar yapmamız lazım. Hep planlar yapmışız ancak askıda bırakmışız. Oysa asıl iş uygulamalardadır.

Oradaki imar hakkının inşaata dönüşümünün önünü açmamız lazım. Biz daha Çarşamba günü Bayraklı’da bir pazaryerine 8 kat imar verdik. Konuta dönmek ile ticaret arasında bir fark yok. Birbirimizi suçlayarak bir yere gelemeyiz. Gösterdiğimiz gayretin başkanlık makamında kıymetli olduğunu ancak CHP grubu tarafından kıymeti olduğunu düşünmüyorum. Meclisin, kamuoyunun bir algıya dönüşmemesi gerekmektedir.” diye konuştu.

Hüsnü Boztepe: Buradan ciddi şekilde değer artışları çıkacağını düşünüyorum

Kemalpaşa’daki alan ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Partili Hüsnü Boztepe ise, “Kemalpaşa ile ilgili konuştuk. 500 bin metrekare inşaat artışı olduğunu söyledim. Bu konuyla ilgili birçok insan beni aradı. Emsalden bahsediyorsun dediler.

100 tane kapalı futbol sahası kadar inşaat alanı geriye kalıyor. Buradan ciddi şekilde değer artışları çıkacağını düşünüyorum. İlçe belediyesi ve İzBB ciddi paylar alacaklar. Bürokrat arkadaşlar sorumlu olamazlar. En son kararı meclis verecek. Burada ciddi artış olacak. Yapılan iş hukuki değildir. Bu konu ile ilgili hem imar hem de diğer komisyonlarda arkadaşlarımız, Cemil Tugay’ı ve 184 meclis üyesini düşünerek karar vermeliler.” dedi.

“Eksik varsa tartışılır yanlış varsa mücadele edilir”

AK Partili Yıldız’a cevap veren CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç ise siyasetin gerçeklerle yapıldığının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: “Biz verilen oy birliklerini değersiz bulmadık. Konuşmamdan asla böyle bir sonuç çıkarılamaz.

AK Parti Grubu’nun kararlarını kişisel olarak asla yargılamam. Siyaset gerçeklerle yapılır. Reel bir iştir. Doğrular üst üste konduğunda ülkenin yararına fayda sağlar, onun için bir önceki mecliste CHP’nin tavrını gerekçe göstererek bugün İzmirlinin lehine alınacak bir karara oy çokluğu demek haklı bir davranış değildir. Eksik varsa tartışılır yanlış varsa mücadele edilir. Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır demeliyiz.”

İZELMAN ve İZSU raporlarına oy çokluğu

İZELMAN’ınn 1 milyar 301 milyon 427 bin TL tutarındaki sermaye artış talebi ile Karabağlar ilçesinde bulunan bir taşınmazın ayni sermaye olarak şirkete devredilmesi uygun bulundu. Söz konusu düzenleme, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla komisyondan geçti.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ele alınan bir diğer önerge ise İZSU Genel Müdürlüğü’nün 1 milyar TL tutarındaki kredi talebi oldu. Görüşmelerin ardından, kredi sürecinin yürütülmesi için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yetki verilmesini öngören önerge de oy çokluğuyla kabul edildi.