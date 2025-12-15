Son Mühür/ Osman Günden- MHP İzmir İl Teşkilatı, Kemalpaşa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantıda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Yaklaşık 300 şehit ailesi ve gazinin katıldığı buluşma, duygu yüklü anlara sahne oldu.

Toplantıya; Kemalpaşa Kaymakamı, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü ve çok sayıda bürokrat katıldı. Güvenlik ve Terör Uzmanı Albay Coşkun Başbuğ da toplantıda yer aldı.

Siyasi programı nedeniyle katılamayan MHP İzmir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, toplantıya telekonferans yöntemiyle bağlandı.

“Vatanın sahipleri şehitlerimiz ve gazilerimizdir”

Toplantının ev sahibi olan MHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mustafa Gözütok, geleneksel hale getirilen buluşmaların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu vatan toprağın bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Vatanın sahipleri şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Yani sizlersiniz.”

Şahin: “Bu makamlar iki cihanda taşınan onurlu rütbelerdir”

Toplantıda konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, salonda bulunan şehit aileleri ve gazilerin taşıdığı unvanların anlamına vurgu yaptı. Konuşması sırasında duygusal anlar yaşayan Şahin, şu sözlerle salona seslendi:

“Bugün burada konuşmak kolay değil. Çünkü bu salonda bu ülkede karşısına çıkılıp söz söylenebilecek en ağır unvan sahipleri var.

Şehit annesi, şehit babası, şehit ailesi ve gazilerimiz var. Bu unvanlar birileri tarafından verilen makamlar değildir. Bu makamlar iki cihanda taşınan onurlu rütbelerdir.”

“Onlar sustu, vatan konuştu”

Şehitlerin fedakarlıklarının yalnızca bugünü değil, gelecek kuşakları da ilgilendirdiğini vurgulayan Şahin, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu vatanın birliği, bu bayrağın dalgalanışı, bu topraklarda özgürce aldığımız her nefes, sizin evlatlarınızın, eşlerinizin, kardeşlerinizin fedakarlıklarıyla mümkün olmuştur ve olmaya devam ediyor.

Biz konuştuk onlar sustu; onların sesi vatan oldu. Eşsiz bedenleri mukaddes bayrağımıza sarılıp hem bayrak oldular hem al bayrakta kan.”

“Evlat bizim, acı bizimdir”

Şahin, şehit ailelerinin acısının milletin ortak acısı olduğunu vurgulayarak şu mesajı verdi: “Şehitlerimiz bu milletin başını öne eğdirmedi.

Biz de şehitlerimizin emanetlerinin karşısında asla başımızı öne eğmeyeceğiz. Sizin acınız bizim acımızdır, sizin gözyaşınız bizim gözyaşımızdır. Öncelik her zaman sizindir.”

“Türkiye ateş çemberinin ortasında dimdik ayakta”

Dünya ve bölge gündemine de değinen Şahin, Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiğini belirtti: “Dünyanın dört bir yanında ateş çemberi büyürken, bölgemiz küresel hesaplarla yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Türkiye bu büyük türbülansın tam ortasında dimdik ayaktadır.”

“Terör bir güvenlik sorunu değil, insanlık suçudur”

Terörle mücadele konusuna da değinen Şahin, terörün toplumu hedef alan bir ihanet aparatı olduğunu söyledi:

“Terör dediğimiz bela, bir milletin evlatlarını birbirine kırdırmaktan başka hiçbir anlam taşımayan bir ihanet aparatıdır. Terör bir güvenlik meselesi değil, doğrudan insanlık suçudur.”

Bahçeli’nin çıkışı vurgulandı

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine atıf yapan Şahin, terörsüz Türkiye vurgusunu şu sözlerle dile getirdi:

“Genel Başkanımızın ‘ya silahlar gömülecek ya da silahlarıyla birlikte gömülecekler’ çıkışı, sadece siyasi bir değerlendirme değil, millet iradesinin gür sesidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik çağrısı yapan Veysel Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı:

“Terörsüz Türkiye demek, şehitlerimizin hatırasını unutturmak değil, onların uğruna can verdiği vatanı sonsuza kadar yaşatmaktır.

Bu iradeyi devlet politikası haline getiren Cumhurbaşkanımıza, bu fikri cesaretle ortaya koyan liderimiz Devlet Bahçeli’ye ve vakur duruşlarıyla devletinin yanında olan şehit ailelerimize teşekkür ediyorum.”