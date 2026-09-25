Son Mühür / Kemalpaşa Belediyesi’nin Yiğitler Mahallesi’nde inşa edeceği iki adet dere geçiş köprüsü için düzenlediği ihale süreci tamamlandı. Kemalpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti 7 milyon 768 bin 950 TL olarak belirlenen ihaleyi, 6 milyon 795 bin 351 lira 50 kuruşluk teklifiyle Mert Yeşil kazandı. Belediye ile yüklenici firma arasında 1 Eylül 2026 tarihinde resmi sözleşme imzalandı.

İhaleye tek teklif geldi

Açık usulde yapılan ihalede tek istekli Mert Yeşil oldu. İhalede sunulan tek teklif geçerli kabul edilirken, yaklaşık maliyet ile sözleşme bedeli arasında 973 bin 598 lira 56 kuruşluk fark oluştu. Böylelikle iş, öngörülen maliyetin yüzde 12,5 altında bir bedelle yükleniciye devredildi.

Tarımsal ulaşım rahatlayacak

Proje kapsamında Yiğitler Mahallesi’ne 7 metre genişliğinde ve 20,40 metre uzunluğunda iki adet betonarme dere geçiş yapısı inşa edilecek.

Yer tesliminin ardından 45 takvim günü içerisinde tamamlanması planlanan köprülerle ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Kemalpaşa Belediyesi, “Üreticilerimizin tarım arazilerine güvenli ve kesintisiz ulaşabilmesi için Yiğitler Deresi üzerinde iki adet açık aralıklı betonarme köprünün yapımına başladık. Bölge halkımıza ve çiftçilerimize hayırlı olsun” mesajı vermişti.