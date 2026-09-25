Son Mühür / Yağmur Daştan- Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Dev Emekli-Sen üyeleri, emekli maaşlarındaki düşüşe, seyyanen zam eşitsizliğine ve ekonomik şartlara karşı İzmir Konak SGK İl Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamalarında seyyanen zam ayrımcılığının anayasal bir suç olduğunu ifade eden Dev Emekli-Sen üyeleri, “Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz! Yıllarca ürettik, bu ülkeyi var ettik; bugün ise sefalet ücretleriyle açlığa, yalnızlığa ve yokluğa mahkum edilmeyi reddediyoruz” mesajı verdi.

“Genel seçimler öncesi taahhüt edildi…”

Türkiye’de 75 ilde eş zamanlı yapılan basın açıklamasını İzmir’de DİSK Dev Emekli-Sen Ege Bölge Temsilcisi Hüseyin Özkaynak okudu. “Milyonlarca emeklinin öfkesi ve haklı isyanı artık ertelenemez, görmezden gelinemez bir boyuta ulaşmıştır” mesajı veren Özkaynak, “Genel seçimler öncesinde bizzat en üst düzey siyasi makamlar tarafından kamuoyu önünde açıkça taahhüt edilmiş; kamu çalışanlarına yapılacak seyyanen ilave artışın emeklilere de aynen yansıtılacağı ilan edilmiştir. Ancak seçimlerin hemen ardından çıkarılan torba yasayla bu söz çiğnenmiş; seyyanen ek ödeme yalnızca görevdeki çalışan memurlara verilmiş, memur emeklileri başta olmak üzere tüm emekliler düzenlemenin tamamen dışında bırakılmıştır” dedi.

İntibak Yasası çağrısı yaptılar

Milyonlarca emeklinin aylıklarına yapılan zamların gerçek çarşı-pazar fiyatlarıyla ve mutfaktaki yangınla uzaktan yakından ilgisi olmadığını savunan Özkaynak, “Temel gıda, kira, elektrik ve ısınma giderlerindeki reel artışlar ortadayken, resmi oranlar emeklinin ekmeğini her ay düzenli olarak çalmaktadır. Milyonlarca işçi, çiftçi ve küçük esnaf emeklisi kök aylık adı verilen kurumsal bir aldatmacanın içine hapsedilmiştir. Hazine katkısı uygulamalarıyla resmi zam oranları kök aylıklara uygulanmakta; neticede milyonlarca emekli her zam dönemini “sıfır zam” veya sembolik artışlarla karşılamaktadır. Taban emekli aylığı, açlık sınırının dahi çok gerisinde kalmıştır. Farklı dönemlerde emekli olan yurttaşlar arasındaki aylık farkı, aynı prim gününe ve aynı çalışma süresine sahip kişiler arasındaki eşitsizlik derinleşerek sürmektedir. Kapsamlı bir İntibak Yasası çıkarılmadığı müddetçe emeklilikte adalet sağlanamaz” mesajı verdi.

“Emekliye refah payı verilmeli”

Emekliliğin bir lütuf değil alın teriyle kazanılmış bir anayasal hak olduğunu belirten açıklamada Özkaynak, “Emekli aylığı; bu ülkenin fabrikalarında, tarlalarında, okullarında, hastanelerinde ve atölyelerinde dökülen alın terinin, peşin peşin ödenmiş primlerin anayasal ve yasal karşılığıdır. Çalışan memurlara verilen seyyanen ilave ek ödeme, geçmişe dönük tüm hak kayıpları ve yasal faizleriyle birlikte istisnasız tüm memur emeklilerine derhal ödenmelidir. Emeklileri statülerine göre bölüp birbirine kırdıran politikalara son verilmeli; seyyanen zam tutarı, taban aylık şartı aranmaksızın tüm işçi ve esnaf emeklilerinin kök maaşlarına da aynen ve acilen eklenmelidir. Aylık bağlama oranları acilen adil seviyelere çekilmeli, emekli aylıklarının belirlenmesinde milli gelir artışından emekliye hakkı olan refah payı verilmelidir” dedi.

“Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz”

Kök aylık uygulamasına da son verilmesi gerektiğini belirten Özkaynak, “En düşük emekli kök aylığı, insanca yaşam standardı gözetilerek en az asgari ücret düzeyine ve yoksulluk sınırıyla orantılı bir seviyeye çıkarılmalıdır. Statü ayrımı gözetilmeksizin, aynı hizmet süresi ve prim gününe sahip tüm emeklilerin aylıkları arasındaki eşitsizlik intibak düzenlemesiyle giderilmelidir. Emeklilerden alınan muayene katılım payı, reçete ve ilaç farkı uygulamalarına koşulsuz son verilmeli; sağlık hizmeti tamamen kamusal ve ücretsiz hale getirilmelidir. Emeklilerin örgütlenme hakkı anayasal güvenceye kavuşturulmalı; sendikalarımıza yönelik kapatma davalarına ve bürokratik engellere derhal son verilmelidir. Bizler sadaka değil, hakkımızı istiyoruz! Yıllarca ürettik, bu ülkeyi var ettik; bugün ise sefalet ücretleriyle açlığa, yalnızlığa ve yokluğa mahkûm edilmeyi reddediyoruz. Statü oyunlarıyla, sahte enflasyon oranlarıyla bizi bölmek isteyenlere karşı birleşik mücadelemizi büyüteceğiz” diye konuştu.