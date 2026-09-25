Son Mühür- Sıcak Bakış programının bugünkü konuğu; Tina Bakshiar, İran’daki yaşantısından, ülkesinin İzmir ile İran’la olan farklılıklarından ve kadın olmanın ve kültür farklılıklarına değindi.

İki ülke bir kadın!

Bakshiar, İzmir’de yaşamanın daha rahat olduğunu dile getirdi. İran’daki sıkıntıların çok büyük, yıkıcı ve savaşın herkesi yıprattığını ama elimizden bir şey gelmediği için sadece üzülmekle kalındığını dile getirdi.

Ben İzmir’i tercih etmedim, İzmir beni tercih etti!

İzmir’e ilk geliş sürecini, bu büyüleyici şehirle kurduğu ilişkiyi ve içindeki İzmir sevgisini tüm detaylarıyla ve içtenliğiyle paylaştı. Hayatında daha önce hiç görmediği ve ziyaret etmediği halde doğrudan yaşamaya geldiği bu şehrin kendisi için sıradan bir tercih olmadığını belirten Bakhshiar, "Ben İzmir'i seçmedim, İzmir beni yaşamak için kendisi seçti" diyerek kentin üzerindeki etkisini vurguladı. Türkiye’ye adım attığı ilk andan itibaren yabancılık çekmediğini, aksine kendisini kendi vatanında hissettiği kadar huzurlu ve mutlu bulduğunu dile getirdi.

Hiçbir yer İzmir gibi değil!

Yıllar içerisinde gezdiği birçok şehri gezip görme imkanı bulduğunu aktaran başarılı iş insanı, gezdiği hiçbir yerin kendisinde İzmir'in bıraktığı o özel hissi bırakmadığını söyledi. Nereye giderse gitsin, aklının ve kalbinin her zaman İzmir'de kaldığını ve her defasında ilk fırsatta bu şehre geri dönmek istediğini ifade etti. Bakshiar, İzmir halkının sıcakkanlılığına, samimiyetine de hayran kaldığını belirtti.

Mahalledeki çocuklara yönelik gerçekleştirilen yardım faaliyetleri!

Konuşmasının içinde toplumsal dayanışmaya ve toplumsal ilişkiye değinen Bakhshiar, Ege Mahallesi gibi Roman vatandaşlarımızın yoğunlukta olduğu bölgelerle kurduğu güçlü bağlardan bahsetti. O mahallelerdeki çocuklara yönelik gerçekleştirdiği yardım faaliyetlerini, onlara yemek yapıp götürmekten duyduğu tarif edilemez mutluluğu ve oradaki insanların gösterdiği içten sevgiyi anlattı. Zor yaşam koşullarına rağmen sıcaklıklarını ve neşelerini kaybetmeyen bu insanların yanında kendini çok huzurlu hissettiğini belirten Bakhshiar, izleyicilere hem duygu dolu hem de toplumsal duyarlılığı artıran çok kıymetli mesajlar verdi.

İzmir’de çevre sorunu

Bakshiar, bu kadar güzel bir şehirde sadece tek bir sorun gördüğünü, bu kadar güzel bir şehirde sokağa çıktığında her yerde çöp sorunu olduğunu belirtti. Özellikle çekirdek çitleyenlerin çöpünü yanında küçük bir poşet getirip onlara atmanın zor olmadığını belirtti.