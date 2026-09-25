İzmir futbolunda hafta sonu oynanacak kritik derbi öncesi tansiyon yükseliyor.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta pazar günü karşı karşıya gelecek olan Bucaspor 1928 ile Altay arasındaki mücadele öncesinde İl Spor Güvenlik Kurulu önemli bir karara imza attı.

Alınan karar kapsamında konuk ekip Altay'ın taraftarları deplasman tribününe alınmayacak.

Bucaspor cephesinden karara tepki

Söz konusu deplasman yasağının ardından Bucaspor 1928 Başkanı Cihan Aktaş, yazılı bir açıklama yayımlayarak verilen karara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tribün kısıtlamalarının gereksiz olduğunun altını çizen Aktaş, taraftarların bu heyecandan mahrum bırakılmaması gerektiğini dikkat çekti.

"Taraftarın maç heyecanından mahrum bırakmayacağını ümit ediyoruz"

Geçmişte yaşanan gerginliklere ve güvenlik endişelerinden bahseden Başkan Cihan Aktaş,

"Adam gibi geleni misafir olarak görüp kimseye zarar vermeden geri göndereceğimizi, 2020'deki spor okulu baskınını ise, 'Müslüman mahallesinde salyangoz satmak' olarak nitelendirilebileceğinden yani düşmanlık güdülerek yapılmadığını bildiğimi, kimseye birşey yapmayacağımızı, korkulanın olmayacağını, deplasman yasağını valiliğin iptal ederek Altay taraftarını maç heyecanından mahrum bırakmayacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.