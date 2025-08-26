İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otluk ve ağaçlık bir alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin yakındaki bir akaryakıt istasyonunu ve çevredeki iş yerlerini tehdit etmesi, bölgede büyük bir paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, daha fazla can ve mal kaybına neden olmadan kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 30 dekarlık bir alan zarar gördü.

Büyük tehlike atlatan yangın

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Kemalpaşa'nın Bağyurdu Mahallesi yakınlarında, İzmir-Ankara kara yolu kenarındaki otluk arazide meydana geldi. Yangın ihbarının alınmasıyla birlikte bölgeye hızla Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri yönlendirildi. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle alevlerin hızla yayılması üzerine, İzmir'den de ek itfaiye ekipleri takviye olarak çağrıldı. Arazinin engebeli yapısı, söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek için olay yerine sevk edildi.

Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

Yangının en büyük tehdidi, alevlerin yakındaki bir akaryakıt istasyonuna doğru ilerlemesi oldu. Bu durum, hem istasyonda hem de çevredeki iş yerlerinde bulunan kişiler arasında panik yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, alevlerin kritik alana ulaşmasını engellemek için büyük bir mücadele verdi. Yaklaşık bir buçuk saat süren yoğun müdahale sonucunda, yangın kontrol altına alınarak akaryakıt istasyonuna ve diğer binalara sıçraması engellendi. Yetkililer, soğutma çalışmalarının devam ettiğini ve yangının çıkış sebebinin araştırıldığını bildirdi.