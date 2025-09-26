Son Mühür / Atakan Başpehlivan Kaliteli ürünlerin belediye güvencesiyle uygun fiyata vatandaşlara sunulduğu İZMAR'ın on birinci şubesi Aliağa'da Başkan Cemil Tugay'ın katıldığı törenle açıldı.

Cemil Tugay: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz

Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bugün bir süredir yapmaya karar verdiğimiz. Tüketici ile üretici arasında yolu kısalttığımız İZMAR'ın on birincisini açıyoruz ve gururunu yaşıyoruz. Eskiden TANSAŞ geleneği vardı, herkes bilir bizim için çok özel bir marketti. İçinde bulunduğunuz şartlarda vatandaşımız market alışverişinde zincir marketlerin insafına kalmış durumda. Marketlerin içine girdiğinizde ürünlerin kalitesinde devamlı bir düşüş görüyorsunuz. Konu vatandaşın temel ihtiyacı olunca kendimizi o kadar Liberal görmüyoruz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZMAR'dan bir kuruş kazanamayacak. Buradan gelen parayı olduğu gibi tekrar İZMAR Marketleri'nin yeni şubeleri için harcayacak. Gittiğim her yerde yeni marketler için talepler alıyorum. Gerçekten çok iyi kurulmuş bir sistem ve çok güzel işliyor. Bazı ürünlerde yüzde 20-30-40 daha uygun fiyatlı ürünler bulacaksınız. Buradan alacağınız et ve süt ürünleri belediyenin kendi tesisinde üretilen ürünler o yüzden herkesin içi rahat olsun. Dolayısıyla kimsenin buradan alışveriş etme zorunluluğu yok. Ancak başka bir markette 1000 liraya alacağınız ürünleri burada 750 liraya alacaksınız. Önümüzdeki yıllara doğru 20 markete ulaşmış olmayı hedefliyoruz. Aliağa için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"Kredilerimize onay verilmiyor"

Öte yandan Şakran'daki kanalizasyon sorunun çözümü ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, şu ifadeleri kullandı: "Şakran'ın bir kanalizasyon problemi var. Biz bu sorunu çözmek için Dünya Bankası'nın avantajlı bir kredisine başvurduk ve kabul edildi, anlaşma imzalandı. Bir senedir bu kredinin bakanlık tarafından onaylanmasını bekliyoruz. Maliye Bakanı ile bu durumu görüştük hatta bu yüzden AK Parti’ye geçecek dediler. Maalesef bunun gibi krediler onaylanmadı. Serkan Acar ile bu konuyu görüştüm ancak sonuç çıkmadı. Bir ilçe belediyesi böyle bir projeyi gerçekleştiremez. Velhasıl işin yapılmaması için çalışanlarla birde bunun üzerinden siyasi şov çıkarmaya çalışanların arasında kaldı bu iş. İzmirli bize güvendi ve oyunu verdi, biz ne yapacağız bu projeyi derhal biz yapacağız. Bu projenin ihalesini yapıyoruz ve en geç iki sene içinde bitireceğiz."