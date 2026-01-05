Son Mühür- Kemalpaşa Belediyesi Ocak ayının ilk meclis toplantısını Mehmet Türkmen'in başkanlığında gerçekleştirdi.

Başkan Türkmen, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatına ve Yalova'da üç polisin şehit olmasına göndermede bulunarak nur içinde yatsınlar dedi. Fethi Sekin ve mübaşirin şehitliği gibi kahramanlığını hatırlattı onlara Allah'tan rahmet diledi.

Başta müdürler olmak üzere çalışan tüm belediye personeline teşekkür ederek ellerine sağlık mesajı verdi.



Temizlik işleri aracının ölümlü kazası...



Temizlik işleri aracının Türkan Budak isimli bir kişinin ölümüne yol açan bir kazaya karışmasıyla ilgili AK Partili meclis üyelerinden gelen soru önergesini yanıtlayan Türkmen, konu yargıda, yargı onunla ilgili gerekli kararı verecektir dedi.



MHP'den biz niye yokuz itirazı...



Denetim Komisyonu'na CHP grubu, Selçuk Karakülçe, Ayşe Erol ve Mehmet Karadağ

AK Parti ise Halil Şenol Hamarat ve Recep Tayyip Taslak isimlerini önerdi.

MHP'li Canip Han, Denetim Komisyonu'na MHP'den bir isim alınmamasını etik bulmadığını söyledi.

Yapılan oylamanın sonucunu açıklayan Türkmen, Karakülçe, Erol ve Karadağ'ın 17, Hamarat'ın 16 ve Taslak'ın 15 oy aldığını, 3 geçersiz ve 27 geçerli oy kullanıldığını söyledi.



Belediyeler Birliğine 3 asil, 2 yedek üye...



Belediyeler Birliği üyeliği için CHP grubunun aday gösterdiği Selçuk Karakülçe, Mükremin Zülkadiroğlu ve Ercan Genç'i asil, yedek üye olarak da Yiğit Mutlu ve Musa Eroğlu'nu aday gösterdi. Gösterilen üç asil ve iki yedek üye oy çokluğuyla kabul edildi.



2025'in icraat raporu...



Başkan Mehmet Türkmen 2025'deki faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunarak,

''2025'de 13 bin metrekaraye yakın parke, 910 ton asfalt ile yol onarımı, okullara 18 bin metrekare, resmi okullaera 2 bin metrekare boya desteği, 40 bin metrekare yeni yol açıldı, 3 bin metrekare beton döküldü, 17 mini futbol sahası yapıldı, 2 yeni park yapıldı, 4.270 kişiye spor kursu verildi, kırtasiye, çanta ve mont desteği, kent lokantalarına 60 bin öğün sunuldu, aş evinde 25 bin vatandaş faydalandı.

Aş evini hayırseverler yapıyor, biz ona katkı sağlamıyoruz, Kent lokantasına 100 liradan veriyoruz, herkes yiyebilir, ayda 32 bin Halk ekmekten ekmek dağıtıyoruz,

619 hastaya evde bakım hizmeti sağlıyoruz, 16 araç satın aldık. Afetlere karşı KEMAKUT'u kurduk. 17 acil toplanma alanı ekledik.'' diye konuştu.

Faiz yükünden kurtuluyoruz...



Başkan Türkmen, ''sadece bizde değil bütün belediyelerde sıkıntı var. Kamuya olan borçlar ve ciddi gecikme faizleri, düne kadar yüzde 4.4 faiz ödüyoruz. 8 milyon lira civarında faize para ödüyoruz. İnşallah bu ay içinde kapatıp ondan da kurtulmuş olacağız'' mesajı verdi.