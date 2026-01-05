3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, altyapısından yetişen genç sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt için Süper Lig kulüplerinin ilgisiyle karşı karşıya. Yeşil-kırmızılılar, transfer sürecinde temkinli bir yol izlemeye hazırlanıyor.

Trabzonspor görüşmesinin ardından sıra Fenerbahçe’de

Karşıyaka yönetimi, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ile genç futbolcunun transferi için ilk temaslarını gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılı kulüp, önümüzdeki hafta ise Fenerbahçe ile resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Sarı-lacivertli ekibin İzmir’e gelerek masaya oturması bekleniyor.

Oyun tarzı Arda Güler’e benzetiliyor

Sahadaki oyun stiliyle dikkat çeken ve futbol kamuoyunda kısa sürede adından söz ettiren Adem Yeşilyurt’un, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’e benzetilmesi, genç oyuncuya olan ilgiyi daha da artırdı. Süper Lig devlerinin radarına giren 18 yaşındaki futbolcu için Karşıyaka yönetimi aceleci davranmak istemiyor.

Milli takım performansı beklenecek

13 Ocak’ta 19 yaşına girecek olan Adem’in transferine ilişkin kararın, milli takım performansının ardından netleşmesi planlanıyor. Karşıyaka yönetimi, genç futbolcunun U19 Milli Takım’daki performansını görmek istiyor.

U19 Milli Takımı’na ilk kez davet edildi

Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takımı’nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Özbekistan ile Antalya’da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna ilk kez davet edildi. Genç futbolcu, çarşamba günü ay-yıldızlı ekibin kampına katılacak.

Afyonspor maçında forma giymeyecek

Milli takım kampında yer alacağı için Adem Yeşilyurt, Karşıyaka’nın ligde pazar günü oynayacağı Afyonspor deplasmanında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Kaf-Kaf sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor

Karşıyaka yönetimi, transfer gerçekleşse dahi Adem’in sezon sonuna kadar yeşil-kırmızılı formayı giymesini istiyor. Altyapıdan A takıma yükseldikten sonra ilk 11’de görev aldığı 5 maçta 1 gol ve 2 asist üreten genç futbolcunun, transfer sürecinden en az şekilde etkilenmesi için de özel önlemler alınıyor.

Arda Güler örneği gündemde

Fenerbahçe’nin geçmişte Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler’i yüksek bedelle Real Madrid’e satması, sarı-lacivertli kulübün genç yeteneklere bakışını yeniden gündeme taşırken, Adem Yeşilyurt için de benzer bir yol haritasının izlenebileceği konuşuluyor.