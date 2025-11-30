Son Mühür- CHP'de 39.Olağan kurultayında Özgür Özel 1.333 deelgenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

Özgür Özel'in tek aday olarak girmesine kesin gözüyle bakıldığoı günün sabahındai iktidara yakın Sabah gazetesini görenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana manşet olduğuna tanık oldu.

Kılıçdaroğlu'nun Sabah gazetesi tercihi, gazeteci İsmail saymaz'ın da gündemindeydi.

Özel'in sözlerini paylaştı...

Saymaz bir adım sonrasında Özgür Özel'in isim vermeden Kılıçdaroğlu'nun ''Parti arınmalı'' sözüne cevabını paylaştı.

Kılıçdaroğlu avukatı aracılığıyla...



İsmail Saymaz'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşımlarına akşam saatlerinde yanıt geldi. Saymaz'a avukatı Celal Çelik aracılığıyla seslenen Kılıçdaroğlu, Saymaz'la canlı yayında buluşmaya hazır olduğu mesajını verdi.

Avukat Celal Çelik mesajında şunları söyledi...

İsmail Bey,

Eğer yurt dışında yaşayan patronunuzu ikna eder biraz da cesaret gösterebilirseniz;

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sizinle Halk Tv’de bire bir canlı yayın yapmaya hazır.

Bakalım medya ne kadar tarafsız?

Hadi bitirelim şu işi!

Hodri Meydan!

Alın size fırsat…