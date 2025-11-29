Türkiye’de bu yıl 4’üncüsü düzenlenen İlim Yayma Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla sahiplerini buldu. Programda bilim, eğitim, Filistin ve terörle mücadele başlıkları öne çıktı.

“Bu Merasim Bir İlim Meclisidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında programı “ilim meclisi” olarak nitelendirerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Büyük ödülün 5 milyon lira, diğer ödüllerin ise 2 milyon lira olarak takdim edildiğini belirten Erdoğan, “Bu bizim için gurur vesilesi” dedi.

“Neden Bizim Nobel’imiz Olmasın?”

Erdoğan, İlim Yayma Ödüllerine olan ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, bu yıl 1324 başvuru ile rekor kırıldığını söyledi. Ödüllerin gelecek yıldan itibaren uluslararası bir nitelik kazanacağını duyuran Erdoğan, “Neden bizim bir Nobel’imiz olmasın?” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim’e Vefa

Konuşmasında 2017’de vefat eden Prof. Dr. Sabahattin Zaim’i de anan Erdoğan, Zaim’in Türkiye’nin değerlerine bağlı gençler yetiştirme çabasına dikkat çekti. “Milletler büyük şahsiyetlerle yaşar” sözünü hatırlatarak, örnek insanların yeni nesillere tanıtılmasının önemini vurguladı.

“Gazze’deki Soykırımı Dünya İzlemekle Yetindi”

Erdoğan, konuşmasının önemli bir bölümünü Gazze’de yaşanan insanlık dramına ayırdı.

İsrail’in saldırıları nedeniyle 165 okul ve üniversitenin yıkıldığını, 13 bin 500 öğrencinin, 800’den fazla öğretmenin öldürüldüğünü ifade etti.

Uluslararası medyayı sessiz kalmakla eleştiren Erdoğan, “Gazze milyonlarca ton yıkıntıyla örülü. Bunu görmezden gelmek toplu kıyıma ortak olmaktır. Biz susmadık, susmayacağız” dedi.

“İsrail’in Başındaki İnsanlıktan Nasibini Almamış Bir Katildir”

Erdoğan, İsrail yönetimine sert sözlerle yüklenerek, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

İki devletli çözüm vizyonunu yinelendi:

1967 sınırlarına dayalı, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadele sürecek.

“Bu Sefer Başaracağız: Terörsüz Türkiye”

Konuşmasının sonunda terörle mücadeleye değinen Erdoğan, Türkiye’nin bölgesindeki stratejik hamlelerinin bazı çevreleri rahatsız ettiğini söyledi.

“Yarım asırlık tezgahı bozuyoruz. Bu sefer muvaffak olamayacaksınız. Allah’ın izniyle bu sefer başaracağız” ifadelerini kullandı.