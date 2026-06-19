CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu oturmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından ilk defa canlı yayında konuşan Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'nin canlı yayın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Herkesin merakla beklediği ve yakından takip ettiği kurultay konusu hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Yargıtay'daki başvuru çekilirse en fazla 4-5 aya yaparız." ifadelerini kullandı.

"En fazla 4-5 aya yaparız!"

Bunun bir olağanüstü kurultay olmayacağını olağan kurultay olacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Olağan kurultay sonuçta il başkanı seçimleri var, delegelerin seçimleri var. Zaten eski delegelerle yapamayız efendim. Mahkeme şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o delegelerle kurultay yapın diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar. Parti bu kadar yorulur mu? Delegeye mi güvenmiyorsunuz? Başlarsınız mahalleden itibaren seçimlere, gelirsiniz kurultayı yaparsınız mesele bu kadar basit." dedi.

FETÖ iddiaları hakkında ne dedi?

Kamuoyunda çokça konuşulan ve dile getirmiş olduğu FETÖ ithamları hakkındaki soruya da yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi bunu neden söyledim. Doğru verdiğiniz bilgiler. O dönem FETÖ'nün gazeteleri vardı, televizyonları vardı. Ekrem Bey de orada spor programları sunuyordu. Hiçbir zaman öyle bir suçlama yapmadık. Özgür Bey şöyle bir açıklama yaptı, MİT müsteşarını kastederek "CHP'nin yurt dışı ofislerinden çok sayıda başvuru alıyoruz. Üye alımı sırasında CHP'ye FETÖ ya da terör örgütleri sızmasın diye MİT'ten istihbarat desteği istedik" demişti. Ben de buna dikkat çektim. Ne var bunda?

MİT'ten FETÖ'cüler girmesin diye destek istemişler. Ben de diyorum ki kim bunlar? Geçmişte tanımadığım bazı isimler FETÖ'cü çıktılar. Ben de bu isimleri kastettim tabii ki. Gayet insani bir şekilde. Hiçbir siyasi parti üyeleri hakkında MİT'ten rapor alamaz. Böyle bir şey istenmez." ifadelerini kullandı.

"Tek taraflı yayınlarla alakalı!"

Seçmenin ve CHP'lilerin kendisine neden inanmadığına da değinen Kılıçdaroğlu, "Televizyonların tek taraflı yayın yapmasıyla alakalı elbette. Bir televizyon kanalı var. Bizim söylediklerimizin hiçbirini söylemiyor. Tabanımız da gidip orayı izliyor. Oradan çıkanları doğru kabul ediyor." dedi.

Kimler partiden atılacak, kimler partiden atılmayacak?

Partiden kimlerin atılıp kimlerin atılmayacağına da net bir yanıt veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerçeği söyleyen bir insanı. Doğruları söyleyen bir insanı nasıl aynı kefeye koyarsınız? Para alan ve para vereni aynı kefeye koymam. Para alıyorsa ve oyunu kullanıyorsa olmaz. Ancak para aldığını görüyor ve bunun tanıklığını yapıyorsa onu partiden atmak olmaz elbette.

Para trafiğine sadece şahit olmuş itirafçıları elbette partiden atmayacağız." ifadelerini kullandı.