CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu oturmuştu. Yaşanan gelişmenin ardından ilk defa canlı yayında konuşan Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'nin canlı yayın konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Benimle ilgili böyle bir iddia olursa dokunulmazlığımın kaldırılmasını isterim!"

Önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yakın milletvekilleri hakkında fezlekenin Meclis'e gelmesi halinde kendisine yakın milletvekillerine ne söyleyeceği hakkında sorulan soruya da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu bu soruya, "Ben şahsen benimle ilgili böyle bir iddia olursa dokunulmazlığımın kaldırılmasını isterim." dedi.

Fezleke hakkında ne dedi?

Ali Mahir Başarır hakkında hazırlanan fezleke hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Ben davanın tarafı değilim ki. Davayla ilgim yok benim. Kurultayda yolsuzluk yapıldığı iddia ediliyor, mahkeme kararı çıktı. Ben gidip de kim para verdi falan nereden bileceğim? Buna ifade verenler 'değişimci' kişiler. Söyleyenler onlar, gezenler

onlar, parayı verenler onlar. Hakim de diyor ki "Parayla pulla bu kurultay satın alınırsa ben de bunu iptal ediyorum" diyor. Beni ve parti meclisini göreve davet etmesinin sebebi de bu." ifadelerini kullandı.

"Bir genel başkanın vicdanını sızlatmaz mı?"

Genel merkezdeki polis müdahalesi ve ortaya çıkan görüntüler hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir genel başkanın vicdanını sızlatmaz mı? CHP'li vekilleri alsalardı buna gerek olmayacaktı. CHP Genel Merkezine milletvekillerini kim aldırmadı? Hangi güç, CHP'li milletvekillerini CHP Genel Merkezine aldırmadı? Ben Genel Merkeze polisle girilmesini hiçbir zaman savunmadım. Bunu istemedim de. Avukatın yazısı bu." dedi.

"Bunu benden isteyen CHP tarihidir!"

Arınma konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "CHP'nin tarihinde böyle şeyler yoktur. Bunu benden isteyen de CHP'nin tarihidir. Böyle belediye başkanları olmuştur, milletvekilleri olmuştur ancak CHP'nin ahlaki üstünlüğü tartışılmazdır. Benim görevim bu. Partiyi kuruluşundaki ahlaki kodlara döndürmek zorundayız. Bunu yapmadığım taktirde ben partiye ihanet etmiş olurum. Para pul işine giren insanı ben nasıl koruyacağım. Para pul işine girip de delege satin alan insanı ben nasıl koruyacağım?" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'dan dikkat çeken yorum!

AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında konuştuğu esnada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Tayyar paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk eden Sözcü TV yorumcuları, bir röportajdan ziyade ‘sorgulama’ havasındalar.

Sadece tepkili kesimin öfkesini sorularına yansıtıyorlar.

Geçmişte Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu röportajlarını hatırlıyoruz, nezaketten kırılıyorlardı.

Bu cevval gazeteciliğin hünerlerini umarım gelecek programlarda Özel’e de gösterirler." dedi.

"Gerekirse Yargıtay başvurusunda vazgeçeriz!"

Açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu, "Bunu hukukçular otursunlar, eleştirsinler. Şunu söyleyeyim kesinlikle partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Dilekçeler geldi değil mi. Aldık onu, istediler ağırladık. Açıklama yapacağız dediler ve önlerine kürsüyü koyduk. Hiçbir gerginliğe izin vermeden bunları yapıyoruz. Mahkemenin 'tedbir' kararı var. Yargıtay süreci olduğu için

yapamıyoruz deniliyor. Bakın ben hukukçu değilim. Ancak elbette bu süreçte parti çalışacak. Tedbir kararı kalkana kadar biz hiçbir şey yapmayacağız gibi bir durum yok. İtirazı yapanlar Özgür Bey. Karşı tarafla konuşuruz, gerekirse iki taraf da Yargıtay başvurusundan vazgeçer. Bu konuşulabilir." dedi.

Olağanüstü kurultay için ne dedi?

Olağanüstü kurultay ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Olağan kurultay sonuçta il başkanı seçimleri var, delegelerin seçimleri var. Zaten eski delegelerle yapamayız efendim. Mahkeme şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o delegelerle kurultay yapın diyorsunuz. Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar. Parti bu kadar yorulur mu? Delegeye mi güvenmiyorsunuz? Başlarsınız mahalleden itibaren seçimlere, gelirsiniz kurultayı yaparsınız mesele bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

"Ön seçimi zorunlu yapacağız!"

Ön seçim konusu hakkında net konuşan Kılıçdaroğlu, "Neden sokağa çıkamayayım. Yakında göreceksiniz hiç meraklanmayın. Gün de veririm saat de veririm. Zaten gazetecilere de söylerim hiç meraklanmayın. Biz adam mı öldürdük, adam mı kestik? Neden sokağa çıkamayayım? Ahlakı savunan, yolsuzluğun üzerine giden adam sokağa mı çıkamayacak? Vatandaş ne diyecek bana "Sen yolsuzluğun üzerine gittin, o yüzden sokağa çıkamazsın" mı diyecek? Partiyi kuruluşundaki ahlaki değerlere kavuşturacağız. Ondan sonra göreceksiniz, yapısı düzelmiş ve ciddi bir partiyle her yere gideriz. Partinin tüzüğünü değiştireceğiz. Ön seçimi zorunlu yapacağız." ifadelerini kullandı.