Son Mühür- Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Işıl karakteriyle yıldızı parlayan ünlü oyuncu Ece İrtem’in ani vefatı, sevenlerini ve yakın çevresini büyük bir yasa boğarken, ortaya atılan yeni iddia olaylara yeni bir boyut kazandırdı.

Henüz 35 yaşındayken Kadıköy’deki evinde yaşamını yitiren İrtem’in ölümüyle ilgili olarak, avukatı Uğur Gökkoyun tarafından savcılığa önemli bir başvuruda bulunuldu.

Beklenmedik ölümün ardındaki şüpheler

Ece İrtem’in vefatı, doğum gününden yalnızca bir gün sonra gerçekleştiği için büyük bir şok etkisi yaratmıştı.

Ancak genç oyuncunun vücudunda gerçekleştirilen incelemeler, aile üyelerinin de dikkatini çeken bir detayı gün yüzüne çıkardı.

Avukat Uğur Gökkoyun, müvekkilinin sol kolunda bulunan üç farklı yara izinin, ölümün ardındaki sır perdesini aralayabileceğini iddia etti.

"Kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespit edildi"

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dosyanın avukatı Uğur Gökkoyun, savcılığa sunduğu dilekçede dikkat çeken şu ifadeleri kullandı:

"15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem'in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir.

Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir."

Soruşturmada yeni perde

Avukatın açıklaması, gözleri otopsi sonuçlarına yöneltti. Uzmanların "sepsis" yani kan zehirlenmesi riskine vurgu yapması, basit bir ısırığın nasıl ölümcül sonuçlar doğurabileceği sorusunu gündeme taşıdı. İrtem’in kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsinin ardından açığa kavuşacak.