Kara Harp Okulu mezuniyet törenini sonrasında başlatılan disiplin soruşturması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Tabur Komutanı Halit Türkoğlu hakkında verilmiş olan karar yargıdan dönmüş oldu. Mahkeme, Türkoğlu'na uygulanan "Silahlı Kuvvetlerden ayırma" cezasının hukuka uygun olmadığına karar vererek ihraç işleminin iptalini gerçekleştirdi.

Disiplin süreci yargıya taşınmıştı!

30 Ağustos 2024 tarihinde düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet törenini sonrasında yaşanan gelişmeler uzun süre kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Törenin resmi bölümünün tamamlanmasıyla birlikte bazı teğmenlerin kılıç kaldırarak yürürlükten kaldırılmış olan andı okuması üzerine Milli Savunma Bakanlığı tarafından disiplin sürecine start verilmişti. Yapılan incelemeler neticesinde beş teğmen hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilmiş, bazı personeller hakkında ise farklı disiplin yaptırımları gündeme gelmişti.

İhraç kararı iptal edildi!

Türkoğlu tarafından açılan davayı değerlendiren mahkeme, ihraç kararının hukuki dayanağını yeterli görmedi.

Kararda, Tabur Komutanı hakkında yürürlüğe konulan en ağır disiplin yaptırımlarından biri olan "Silahlı Kuvvetlerden ayırma" cezasının hukuka uygun olmadığı ifade edildi.

"Hizmete engel davranış" değerlendirmesi yapılmıştı!

Disiplin sürecinde Türkoğlu'nun "hizmete engel davranışlarda bulunduğu" üzerinde durulmuş ve bu gerekçeyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılmasına hükmedilmişti.

Ancak mahkeme, söz konusu değerlendirmeyi destekleyen yeterli delilin ortaya konulamadığını ifade ederek ihraç işleminin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.