30 yılı aşkın tıp kariyerinde 70 binden fazla hastayı tedavi eden Şaşoğlu, saç dökülmesi, saçkıran ve kellik gibi sorunlara bulduğu çözümlerle uluslararası alanda ödüller kazandı. Peki Meral Şaşoğlu kimdir, mesleği ve uzmanlık alanı nedir?

Prof Dr Meral Şaşoğlu kimdir

Prof. Dr. Meral Şaşoğlu, Türkiye'nin önde gelen dermatologlarından biri. Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'nın kurucu öğretim üyeleri arasında yer alıyor. Akademik kariyerinin yanı sıra saç ve cilt sağlığı alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınıyor.

Şaşoğlu, Gazi Üniversitesi'ndeki görevini sürdürürken Almanya'daki Ludwig Maximilian Üniversitesi Dermatoloji Bölümü'ne misafir öğretim üyesi olarak davet edildi. Ardından ABD'deki Boston Medical School Research Center'da özel davetli olarak bilimsel araştırmalarına devam etti.

Meral Şaşoğlu uzmanlık alanı ne

Prof. Dr. Meral Şaşoğlu'nun ana uzmanlık alanı dermatoloji, yani cilt hastalıkları. Ancak kariyerinde özellikle saç dökülmesi ve saç sorunları üzerine yoğunlaştı. Erkek tipi saç dökülmesi olarak bilinen androgenetik alopesi, saçkıran ve kellik tedavileri konusunda geliştirdiği yöntemlerle uluslararası ödüller kazandı.

Akademik birikimini ürün geliştirme alanına taşıyan Şaşoğlu, "Dr. Meral's Elixir" serisi altında saç dökülmesine karşı formüller geliştirdi. TÜBİTAK ve KOSGEB desteğiyle oğulları Ender ve Emrah ile birlikte Türkiye'nin ilk nanoteknolojik saç losyonu ve şampuanını üretti.

Meral Şaşoğlu saç dökülmesi formülü nasıl ortaya çıktı

Prof. Dr. Şaşoğlu'nun saç dökülmesi formülü macerası 2000 yılında başladı. Kliniğine gelen hastaların saç dökülmesi şikayetleri onu bu alana yönlendirdi. Yaptığı araştırmalarda kozmetik ürünlerdeki en büyük sorunun emilim olduğunu keşfetti. Saça sürülen maddelerin yalnızca yüzde 7'sinin saç diplerine ulaşabildiğini tespit etti.

Bu bilgiden yola çıkarak kendi formülünü geliştiren Şaşoğlu, 2007 yılında oğullarıyla birlikte nanoteknoloji kullanmaya başladı. Dokuz yıl süren çalışmalar sonucunda etken maddeyi saç kökündeki hedef hücreye taşımayı başardılar. Fransa'daki bağımsız laboratuvar BioAlternatives tarafından yapılan testlerde formülün klasik ürünlerden 3 kat daha etkili olduğu kanıtlandı.

Prof Dr Meral Şaşoğlu nerede çalışıyor

Şaşoğlu, sağlıklı yaşam, antiaging ve cilt sağlığı alanlarındaki çalışmalarını İstanbul'da kurduğu klinikte sürdürüyor. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Ar-Ge merkezinde saç, cilt ve genel sağlık sorunlarının önlenmesi ve tedavisine yönelik bilimsel araştırmalarına devam ediyor. Geliştirdiği ürünleri Novatemed Innoceuticals A.Ş. çatısı altında piyasaya sunuyor.