Android 16'nın yaygınlaşma sürecinin henüz tamamlanmadığı bir dönemde Google, bir sonraki büyük güncelleme için takvimini paylaştı. ABD merkezli teknoloji devi, Android 16 QPR3 Beta 2.1 güncellemesini yayınladığı sırada Android 17 hakkında önemli detayları da kamuoyuyla paylaştı.

Android 17 Beta 1 çok yakında başlıyor

Google'ın açıklamasına göre Android 17 Beta 1 sürümü önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulacak. Şirket kesin bir tarih vermese de test sürecinin çok yakında başlayacağının sinyallerini verdi. Dikkat çeken nokta ise geliştirici önizleme aşamasının atlanarak doğrudan beta sürümüne geçilmesi oldu.

Mevcut durumda Android 16 QPR3 Beta 2.1 kullanan ve Android Beta Programı'na kayıtlı olan kullanıcılar otomatik olarak Android 17 Beta 1 güncellemesini alacak. Programa dahil olan kullanıcıların herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor.

Android 17 kararlı sürümü haziranda geliyor

Google'ın paylaştığı bilgilere göre Android 17'nin herkese açık kararlı sürümü Haziran 2026'da yayınlanacak. Bu tarih, şirketin son yıllarda benimsediği yıllık güncelleme takvimiyle uyumlu görünüyor.

Açıklamada önemli bir uyarı da yer aldı. Beta programına katılan kullanıcılar, Haziran 2026'daki Android 17 Beta döngüsü sona erene kadar veri silme işlemi yapmadan programdan çıkamayacak. Bu durum, test sürecine dahil olmak isteyen kullanıcıların dikkatli düşünmesi gereken bir husus olarak öne çıkıyor.

Android 17 hangi yeniliklerle gelecek

Cinnamon Bun (Tarçınlı Çörek) kod adıyla geliştirilen Android 17, API seviyesi 37 ile büyük bir güncelleme olacak. Yeni sürümde gelişmiş güvenlik önlemleri, modernleştirilmiş kullanıcı arayüzü ve yeniden tasarlanan bildirim sistemi bekleniyor.

Sızan bilgilere göre bildirimler ve hızlı ayarlar bölümü birbirinden ayrılacak. Ayrıca daha fazla bulanıklık ve saydamlık efektleri içeren görsel bir yenilenme de gündemde. Güncellemeyi ilk alacak cihazlar beklendiği gibi Google Pixel telefonlar olacak, ardından Samsung, Xiaomi ve diğer markalar kendi takvimlerine göre güncellemeyi sunacak.